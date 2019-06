De man achter de F-Type stopt na 20 jaar Jaguar

Het is mooi geweest, aldus Ian Callum.

Op je 64ste beslissen om na een lange comfortabele zit iets anders te gaan doen. Het is niemand minder dan Ian Callum die deze beslissing maakt. Naast Daimler-topman Dieter Schetze is Callum de tweede wereldberoemde topman binnen de auto-industrie die dit jaar besluit een andere job te kiezen. Al was het van Schetze al wat langer bekend.

Jaguar Land Rover verliest (voor een deel) een icoon van een medewerker. Callum werkt al sinds 1999 bij Jaguar. De designer was onder meer verantwoordelijk voor het uiterlijk van de XK, F-Type, de XE, XF, XJ, F-PACE, E-PACE en de volledige elektrische I-PACE. Daarnaast is de Engelsman ook verantwoordelijk voor het ontwerp van onder meer de Aston Martin DB7, de Vanquish en de DB9.

Callum zal zijn taken als Director of Design per 1 juli 2019 neerleggen. Zijn opvolger, Julian Thomson, heeft grote schoenen te vullen. Callum stelt dat hij zich wil gaan bezighouden met andere designprojecten. Wat precies is niet bekend. Honderd procent vertrekken bij Jaguar doet de ontwerper overigens niet. De topman zal op de achtergrond een adviserende rol blijven behouden.

I have had an incredible career at Jaguar. One of my biggest highlights was creating XF because it represented the beginning of a new era moving Jaguar from tradition to contemporary design – it was a significant turning point in our story. Designing the F-TYPE was a dream come true for me, and I-PACE was an opportunity to create something hugely innovative that would really challenge the perception of Jaguar – and its success is testament to just how far the brand has come. I came into this role with a mission to take Jaguar design back to where it deserved to be. It has taken 20 years, but I believe I have achieved what I set out to do. Given the strength of both our products and the design team I feel that now is the right time to move on, both personally and professionally, and explore other design projects. Designing Jaguar cars was a lifelong dream for me and I’m delighted to remain involved as a consultant for the brand. I have worked closely with Julian Thomson for 18 years – he is a hugely talented designer and absolutely the right person to lead Jaguar design into its next chapter. – Ian Callum