Bugatti heeft 16 weken nodig om dit interieur te maken

Meer dan drie maanden voor een interieur, Bugatti heeft het er maar druk mee.

In een periode dat een doorsnee auto al tig keer van de band is komen rollen, zijn ze bij Bugatti nog steeds bezig met één en dezelfde auto. Zijn die anderen nou zo snel, of is Bugatti zo langzaam? Kun je natuurlijk niet vergelijken met elkaar, want de dames en heren in Molsheim gaan tot het gaatje als het gaat om het interieur van een Bugatti Centodieci.

Als je miljoenen moet overmaken voor een auto wil je ook dat het speciaal is, toch? Niet alleen een bijzonder uiterlijk hoort daar bij. Ook het interieur is iets waar de aandacht op gevestigd mag worden. Bugatti gaat nog net even een stapje verder met de extra bijzondere Centodieci.

De Bugatti Centodieci is het nieuwste prestigeproject van het Franse automerk. Met een prijskaartje van acht miljoen euro exclusief belastingen is het een speeltje voor de happy few. En met een oplage van 10 auto’s zal er inderdaad een slechts een select gezelschap gaan genieten van deze auto.

Bugatti is ontzettend precies met de afwerking van het interieur van de Centodieci. Al met al kost het dus 16 weken om de boel in elkaar te zetten. Alleen al de hoofdsteunen nemen volgens het merk vier dagen in beslag om te maken.

Geen harde plastics aan boord van de miljoenen kostende hypercar. Bugatti trakteert ons op het gedetailleerde vakmanschap in een gallery. De eerste exemplaren worden de komende weken uitgeleverd. De Centodieci was binnen enkele uren na aankondiging al uitverkocht.