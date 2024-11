Bugatti is nog niet klaar en wil 500 km/u

Gaat Bugatti het echt voor elkaar krijgen om 500 km/u te rijden met een auto?

Het klinkt misschien gek, maar 400 km/u is niet meer baanbrekend. Bugatti werd wereldnieuws toen ze een topsnelheid van 407 km/u wisten te plakken op de Veyron. Daarna volgde andere merken die vergelijkbare dingen voor elkaar kregen. Zoals het Amerikaanse Hennessey die 411 km/u aantikte met de Venom F5.

Bugatti is een merk van extremen en op eenzame hoogte willen staan. Niets dan het beste voor de Fransen uit Molsheim. Recent kwam Bug in het nieuws vanwege de indrukwekkende topsnelheid van de Mistral. Bugatti wist maar liefst 453 km/u te behalen in een cabrio.

Voor een merk als Bugatti is het nooit genoeg. CEO Mate Rimac, bekend van het elektrische automerk Rimac, zegt tegenover Top Gear dat de volgende doelstelling al vaststaat. Een Bugatti een snelheid laten behalen van 500 km/u.

Er is meer nodig dan een dikke motor en goede aerodynamica om dat voor elkaar te krijgen. Een enorm belangrijk aspect is de band. De band moet de krachten aankunnen én de veiligheid garanderen. Je wil niet met 500 km/u een klapband krijgen. Daarom voert Bugatti gesprekken met engineers van Michelin omtrent dit onderwerp.

Of het iconische merk het ook echt voor elkaar gaat krijgen? De tijd zal het leren. Aan ambitie geen gebrek bij de Kroatische Mate Rimac. Dat is een ding wat zeker is. Het was destijds Ferdinand Piëch die met zijn prestigeproject het voor elkaar kreeg om de Veyron 407 km/u te laten rijden. Het lijkt erop dat Mate Rimac nu een vergelijkbare legacy wil opbouwen door nog een stap verder te gaan.

Sinds de samensmelting van Bugatti Rimac als overkoepelende organisatie is het van oorsprong Franse merk niet langer onderdeel van de Volkswagen Groep. Daardoor kan het merk ook geen aanspraak doen op de testfaciliteiten van VAG. Aan de andere kant hebben ze totale vrijheid in het ontwikkelen en behalen van eigen doelstellingen. Met een gloednieuwe V16 hybridemotor heeft Bugatti kersverse kracht in huis om een nieuw record te behalen. Dus kom maar op met die 500.