Er is één SEAT Leon met drie deuren (en dat had een reden)

Elke SEAT Leon 1M had vijf deuren, behalve deze gekke concept die om een hele andere reden twee deuren minder had.

Er waren veel derivaten van de jarige SEAT Leon (Typ. 1M), maar één ding weet je wel zeker: het was altijd een vijfdeurs hatchback. Een soort moderne Alfasud. Ja, er was een Toledo, maar die heet dus anders. Een driedeurs SEAT Leon moest je zelf voor aan de slag.

Sbarro

Dat deed de notoir excentrieke ontwerper Franco Sbarro. Daar waar we het laatst nog over hadden omdat hij een twaalf-in-lijn(!) achterin een hatchback wilde leggen. En toen dat niet lukte, moest het ‘maar’ een 2.9 liter V8 uit een Ferrari 308 worden. Het project van vandaag is ietsje minder extreem, qua motor dan. Alhoewel, de plaatsing van de motor is wat vreemder.

Aan de voorkant is er niks vreemds aan deze SEAT Leon. De spitse Giugiaro neus is nog steeds zoals die was. Oké, de dichte grille in de bumper is misschien een hint. Die heeft namelijk minder werk te verrichten qua koeling van de motor.

De achterkant maakt het direct duidelijk: daar is de motor heen verplaatst. De Sbarro SEAT Leon Coupe heeft de motor net achter de bestuurder zitten. Dat is nog steeds de 1.8 liter ’20V’ viercilinder turbo, in de specificatie van de Cupra R (210 pk). Om de motor te kunnen huisvesten is de achterbank verwijderd en houdt de auto eigenlijk op net achter de bestuurder. De dakbogen zijn puur om de lijnen in stand te houden en in plaats van een achterruit heb je open ruimte. En het is een driedeurs omdat er dus niks meer achterin gebeurt en de ruimte kan goed gebruikt worden voor een koelsleuf. De auto is achter ook een stukje breder dan normaal omdat de wielen verder naar buiten moeten staan, dit natuurlijk om een motor en diens componenten er tussen te kunnen plaatsen.

Er is voor zover bekend maar één Sbarro SEAT Leon Coupe, deze was publiekelijk te zien op de Essen Motorshow van 2001. Sindsdien staat deze ergens in een museum, waarschijnlijk het Franco Sbarro Museum in Frankrijk. Serieproductie bleef uiteraard uit.