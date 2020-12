Bugatti La Voiture Noire wordt peperdure kerstdecoratie - Autoblog.nl

Molsheim heeft 3FM niet nodig voor een glazen huis. De thuisstad van Bugatti heeft als kerstdecoratie La Voiture Noire.

Bugatti stelt het onderwerp van dit artikel als een mooi kerstverhaal. Wij gaan proberen om het ook zo te presenteren.

Molsheim in nood

Er was eens een regio in Frankrijk, de Elzas. Grote steden als Straatsburg en Colmar staan rond de koude decemberdagen bekend om hun grote, bijzondere kerstmarkten. Ook de rest van de dorpjes, groot of klein, organiseren hun eigen kerstmarkten om de wereld een leukere plek te maken. Zo ook het pittoreske Molsheim.

Helaas wordt ook Molsheim geteisterd door het grote boze coronavirus. Het kleine plaatsje moet daarom hun kerstmarkt afblazen. Weg is de sfeer en wat de regio zo leuk maakt. Gelukkig is er een oplossing: een plaatselijke autobouwer genaamd Bugatti wilde wel voor kerstdecoratie zorgen. Met hun zwarte auto in een glazen stolp wordt het centrale plein van Molsheim feestelijk versierd en alle inwoners leefden nog lang en gelukkig!

Dure kerstdecoratie

Of ondergetekende al mag beginnen aan zijn eerste roman moet je zelf bepalen, maar beknopt is dit ongeveer hoe het is gegaan. Door het c-woord mag de karakteristieke kerstmarkt in het Franse Molsheim niet doorgaan. Molsheim staat onder autofanaten bekend als de thuisbasis van Bugatti. Eén plus één is twee en dus bood Bugatti haar krachten aan om het plein wat kersteriger te maken. Een hele dure kerstdecoratie genaamd La Voiture Noire.

La Voiture Noire

Voor wie het weer was vergeten in de ondertussen meer dan vijf recente nieuwe Bugatti’s: La Voiture Noire is de one-off die Bugatti presenteerde in 2019. De aandrijflijn is dezelfde krankzinnige 8.0 W16 die de Chiron aandrijft, met een uniek ontworpen koetswerk. De auto is gebouwd voor één dolgelukkige klant en die heeft een grove elf miljoen euro(!) voor De Zwarte Auto betaald. Daarmee is het de duurste nieuwe auto ooit.

Verbloemen

La Voiture Noire dient als kerstdecoratie en volgens Bugatti is dat om de boel een beetje op te fleuren. Wij hadden echter verwacht dat na bijna twee jaar La Voiture Noire eindelijk wel eens bij de mysterieuze koper in de garage is beland. In de voetnoot van het persbericht staat dat de auto nog niet is gevalideerd voor de huidige CO2-norm. Is La Voiture Noire als kerstdecoratie een mooie manier om de auto even in de spotlights te zetten en daarmee te verbloemen dat de auto legaal nog helemaal niet bestaat? #complotdenken

Wat de oorzaak ook is, tot en met maart zal de kerstdecoratie La Voiture Noire zijn glazen box niet verlaten. Mocht je de auto in het echt willen zien, Molsheim is de place to be. Houd je wel aan de quarantaineregels.