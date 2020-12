Geld verdienen door je oprit te verhuren - Autoblog.nl

Grond is geld waard, dus waarom niet je oprit verhuren als je er toch geen gebruik van maakt?

Voor petrolheads is het hebben van een eigen oprit toch wel een pré. Je kunt je geliefde bolide makkelijk wassen en/of stofzuigen. Bovendien is het toch fijn naar buiten kijken uit het raam als je vriend op vier wielen een paar meter van de voordeur is verwijderd. Maar wat als je een oprit hebt en hier helemaal geen gebruik van maakt? In Engeland kun je de oprit verhuren en er zo geld aan verdienen.

Oprit verhuren

Ja, dat lees je goed. Via het platform YourParkingSpace is het mogelijk om je eigen oprit aan te bieden als tijdelijke parkeerplaats. Uiteraard is dit alleen winstgevend in gebieden waar men moet betalen om op straat te parkeren. Op de website kun je per uur, maar ook per dag, week of zelfs per maand een plek huren. Londen is zo’n stad waar het goed verdienen is. Logisch, want de grond daar is peperduur. Sommigen bieden hun oprit aan voor 2,21 euro per uur, maar er zijn ook mensen die 16,61 euro per uur vragen.

Het jaar 2020 zit er bijna op. Het platform blikt daarom terug op dit jaar en heeft daarmee interessante cijfers naar buiten gebracht. Zo hebben alle verhuurders bij elkaar in totaal 23,2 miljoen euro verdiend. Op de site worden meer dan 250.000 parkeerplaatsen aangeboden. (via Carscoops)