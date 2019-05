Wie is nou echt de eigenaar van de La Voiture Noire?

't Is toch niet Cristiano.

Traditioneel gezien zijn zowel auto’s als voetbal een soort uiterste van mannelijkheid. Dus als de top van de autowereld, Bugatti, naar verluidt een auto verkoopt aan de top van de voetbalwereld, Cristiano Ronaldo, krijg je een soort samengestelde explosie van die twee uitersten. Dat gebeurde gisteren: iemand dacht te weten dat de Portugese voetballegende de meest prestigieuze Bugatti, de La Voiture Noire van 16,7 miljoen euro, gekocht zou hebben. Hij past immers in het profiel: Bugattifanaat, extreem rijk en willend om die twee te combineren.

Een persoon uit het management van Ronaldo zei echter tegen TMZ dat de baltovenaar niet de eigenaar is van de LVN. Dat zou hij natuurlijk ook zeggen als het wel zo was, maar goed. De geruchten dat Cristiano de auto gekocht zou hebben zijn ook niet bepaald gebaseerd op sterk bewijs.

Natuurlijk wil je dan weten wie het wél is. Vanaf Bugatti’s kant blijft het een groot raadsel. Omwille van privacy-zaken gaat het merk uit Molsheim niet aan de grote klok hangen wie de geheime koper is. Die heeft op een supergeheime veiling het hoogste bod van 16,7 miljoen euro gedaan, dat is alles wat we weten. Men vermoedt dat het Ferd Piëch is, een belangrijke ex-topman van VW. Daarover is echter ook niks concreets bekend.

De LVN is nog niet klaar, er wordt een spreekwoordelijke fles champagne tegen de spreekwoordelijke boeg gegooid over ongeveer twee jaar. Als we überhaupt van Bugatti zelf te horen krijgen wie de mysterieuze koper is, dan is het rond die tijd. Even geduld nog.