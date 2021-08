Is dit de beste nieuwe auto die je kunt kopen in Nederland?

Het lijkt er namelijk wel op dat dit de beste nieuwe auto is die je kunt kopen op dit moment. Als je de euro’s meerekent, uiteraard!

In de Autoblog Advies-rubriek krijgen wij heel erg veel aanvragen. Wederom dank! Mede daardoor kunnen wij nog meer artikelen voor jullie maken. Met zo veel aanvragen kun je vaak aardige conclusies trekken. Als het gaat om nieuwe auto’s wenst men vaak iets dat ruim en compleet is, liefst een crossover of stationwagon. Benzine of hybride, niet een te hoog verbruik en vooral niet te een te hoge nettevraagprijs.

Wel zijn opties van belang. Want het moet wel lekker compleet zijn aan boord van je nieuwe auto. Wel, we kunnen een hoop aanvragen nu beantwoorden: koop deze Ford Mondeo! Ford gooit hun eens ooit zo succesvolle model in de uitverkoop met de Mondeo ST-Line X Wagon. Bij ons rees dan ook de vraag: is dat de beste nieuwe auto die je kunt kopen in Nederland? Zeker als je het geld in het achterhoofd houdt? Is dit een auto die al je vragen gemiddeld genomen uitstekend beantwoord? Met andere woorden, is de nieuwe Mondeo de nieuwe 159?

Beste nieuwe auto die je in NL kunt kopen?

Wat Ford heeft toegepast is een simpele doch effectieve methode. De Mondeo ST-Line X Wagon is goedkoper dan ooit en completer dan ooit. Ford monteert bijna alle opties namelijk standaard. En dat bijna alles kun je letterlijk nemen, want de enige mogelijke optie is een wegklapbare trekhaak! De basis voor de ST-Line X Wagon is de, je raadt het al, ST-Line. Dus je hebt al grotere wielen en zo’n sportief bumperpakketje. De metallic lak: ook standaard! Alle rijassistenten, leren bekleding en een panoramadak zitten er ook op!

De motor is een 2.0 viercilinder met milde hybride-ondersteuning. Deze wordt gekoppeld aan een eCVT-automaat. Niet de meest dynamische aandrijflijn, helaas. De 0-100 km/u sprint duurt maar liefst 8,7 seconden en de topsnelheid is een vrij magere 187 km/u. Maar, in theorie moet je er zuinig mee kunnen rijden. Volgens Ford 1 op 22,2. In de praktijk zal dat vast ietsje hoger uitvallen, maar dankzij de 133 gram per kilometer aan CO2 zal je ‘m in elk geval mogen leasen.

Prijs ST-Line X Wagon

Dan de prijs van de beste nieuwe auto die je in Nederland kunt kopen: nog geen 40 mille: 39.995 euro! Nu moeten we eerlijk bekennen dat de Mondeo voorheen niet een heel erg dure auto was, maar je houdt toch meer dan 4.000 euro in je zak. Dat niet alleen, de bijtelling is over minder dan 40.000 euro, dus uiteindelijk scheelt het meer dan je denkt.







Dan rest nu de vraag: moet je deze Mondeo ST-Line X Wagon leasen c.q. kopen? De Mondeo kennen we als een erg fijn sturende auto voor zijn segment. De auto begint een tikkeltje op leeftijd te raken en het segment (non-Premium D-segment) is compleet uitgestorven. Premium is echter wel flink duurder. Een standaard Audi A4 Avant met 150 pk kost je al 48 mille, bijvoorbeeld. Kortom, de Mondeo is misschien wel interessanter dan ooit. Dan moet ook wel, want de verkoopcijfers zijn slechter dan ooit. Dit jaar zijn er net iets meer dan 220 stuks afgeleverd.

In de zojuist aangehaalde Advies-rubriek krijgen we vaak de vraag of men iets over het hoofd ziet voordat men een nieuwe kale C-Klasse besteld. Daar kunnen we simpel op antwoorden: deze Mondeo misschien?