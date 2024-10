In het echt is de Aston Martin Vanquish ook een plaatje

Machtig mooi en twaalf cilinders voorin: de Aston Martin Vanquish doet het gewoon.

Als je een auto met twaalf cilinders wil, wordt het lijstje beschikbare modellen steeds korter. Bentley stapte er recent vanaf, de BMW- en Mercedes-twaalfcilinders zijn (op sterven na) dood en bij sportwagenmerken dreigt het ook steeds minder te worden met de V12. Lamborghini stapte over naar een hybride V12, maar als je het nog echt ‘op de oude manier’ wil doen moet je bij Ferrari of Aston Martin zijn.

Aston Martin Vanquish

Collega en V12-fanaat @machielvdd is als razende reporter helemaal in zijn element bij de Zoute GP in Knokke-Heist. Na de Dodici Cilindri al gespot te hebben, kwam Machiel ook langs de nieuwe Aston Martin Vanquish. Het helpt toch vaak even om de auto in het echt te zien en als we onze collega mogen geloven is de Vanquish in het vlees een plaatje. En dat met een ietwat behoudende spec.

Alhoewel, van buiten dan. Van binnen is de Vanquish die Aston Martin meenam naar Knokke grotendeels bekleed met blauw leder. Dat is een wat gewaagde keuze, helemaal als je het zo overmatig doet. Ook kunnen we zo een blik werpen op de vernieuwde cockpit van de Vanquish, wat er helemaal niet slecht uit ziet.

Het is een spannende strijd tussen deze Britse inslag en de Ferrari 12Cilindri. Die laatste heeft een atmosferische 6.5 liter grote V12 met 830 pk. De Aston Martin Vanquish troeft ‘m nét af met 835 pk, maar de kleinere 5.2 liter V12 heeft er wel twee turbo’s voor nodig. De Ferrari schreeuwt het uit en levert meer pk dan koppel, terwijl de Vanquish gewoon een asociaal dikke 1.000 Nm levert. Twee compleet andere soorten V12 dus, maar wel allebei zonder hybride ongein.