BMW i4 rijtest en video

U ziet misschien een BMW 4-serie Gran Coupe, maar dit is de volledig elektrisch i4 eDrive40. We trekken hem door het rijtest programma.

De elektrificatie strategie bij BMW heb ik nooit helemaal begrepen. Ze liepen in 2011 voorop toen ze de eerste concepts van de BMW i3 toonden. Dat was echter geen auto, hoe zal ik het voorzichtig verwoorden, geen auto die de klassieke BMW liefhebber in eerste instantie aansprak. Een nogal aparte carrosserie variant, prestaties waar we niet van achterover sloegen en een beperkte actieradius hielpen de i3 niet. Maar ze waren er wel vroeg bij en dus is het wonderlijk dat ze bijna 10 jaar wachten met de komst van het volgende elektrische model: de iX3. Op een “echte” BMW met elektrische aandrijving moesten we nog een jaartje wachten.

Een echte elektrische BMW

Waarom noem ik de i4 de eerste echte elektrische BMW? Omdat de i4 volgens klassiek BMW recept is gebouwd, we lopen ze even af:

Het design is een mooie mix qua sportiviteit en praktisch gebruiksgemak.

Achterwielaandrijving, hoewel de i4 M50 dan wel weer vierwielaandrijving heeft.

Sportiviteit stond voor de rijeigenschappen hoog in het vaandel.

De ingrediënten kunnen kloppen, wat er volgens de oven uitrolt moet ook nog lekker zijn. Met het uiterlijk heeft BMW de juiste snaar wel weten te raken. Aan de grote grille moeten sommigen wellicht nog wennen, maar de rest van de koets is herkenbaar BMW. En zonder al te veel “elektro-fratsen” zoals lelijke plastic grilles of een overdaad aan blauwe accenten.

De BMW i4 is een Gran Coupe

En dat betekent vier portieren om in te stappen en een grote kofferklep. Er is ruimte genoeg, want het accupakket heeft een beperkte hoogte en is slim in de vloer verwerkt. Als je naar de BMW i4 kijkt, dan vraag je serieus af waarom (vrijwel) alle andere fabrikanten alleen maar hoge SUV’s van batterijen voorzien.

Zoek de verschillen: links de i4, rechts de 4 Serie Gran Coupé. Of was het nou andersom?

De BMW i4 is gebaseerd op een flexibele voertuigarchitectuur die van meet af aan is ontwikkeld voor volledig elektrische aandrijving. Wat dat betreft is een elektrische 3-serie sedan, touring of zelfs een elektrische 4-serie cabriolet niet ondenkbaar. Al deze auto’s staan immers op hetzelfde platform.

Accu, range en laden

BMW claimt dat de hoogvoltage-accucellen uitzonderlijk dun zijn en ze hebben 20 procent hogere energiedichtheid in vergelijking met de huidige BMW i3. Ze zijn ook in de carrosseriestructuur geïntegreerd en laag in de vloer geplaatst. Dit zorgt voor een zeer laag zwaartepunt van de auto en daarmee voor een betere handling. Samen met de compacte aandrijftechnologie zorgt deze plaatsing bovendien voor een gebalanceerde gewichtsverdeling.

Het accupakket heeft een nettocapaciteit van 80,7 kWh en de WLTP range bedraagt 590 km. In de praktijk schommelt de range zo rond de 400 km, voor in Nederland voor de meesten meer dan genoeg. Snelladen kan dankzij een nieuwe Combined Charging Unit (CCU) tot 200 kW. De BMW i4 kan driefase opladen aan een thuis laadpaal, met een maximale capaciteit van 11 kW.

BMW i4 eDrive40

De BMW i4 is in eerste instantie leverbaar in twee modelvarianten, waaronder het allereerste BMW M model met volledig elektrische aandrijving: 544 pk sterke i4 M50. Later zullen ongetwijfeld nog meer varianten verschijnen, maar voor nu zijn het er slechts twee.

Onderwerp van de rijtest was de BMW i4 eDrive40. Die heeft één motor, die 340 pk en 430 Nm op de achterwielen afvuurt. Dat klinkt niet slecht voor een “instapper”, hoewel je je ook moet realiseren dat het rijklaargewicht 2125 kg is. De basis i4 is zeker niet langzaam, maar je voelt ook wel dat je aardig wat gewicht meezeult.

De sprint naar de 100 doet de i4 eDrive40 in 5,7 secondes. De topsnelheid is wellicht wat lager dan je verwacht: de begrenzer maakt er al bij 190 km/u een eind aan.





Lekkere stuurmansauto

Terugdenkend aan de fijn sturende 3-series (rijtest BMW 3-serie G20) en 4-series hoop je dat de i4 niet zal teleurstellen. En gelukkig doet die dat ook niet. De goede gewichtsverdeling is gebleven, de carrosserie lekker stijf en BMW was er ook op gebrand om van de i4 een fijn sturende machine te maken.

En wat is ‘ie weer heerlijk geworden: het voordeel van elektromotoren is dat ze altijd het maximale koppel leveren. Gas erbij is dus instant response en een achterkant die doet wat jij wilt. Je hoeft geen drifter te zijn om dit te appreciëren, de balans is gewoon fantastisch. Wat dat betreft was het het de hele rijtest genieten van de BMW i4 eDrive40.

Een bekend interieur, maar minder knoppen

Ze zijn er elke keer weer zo trots op de autofabrikanten. Zo ook BMW: “het aantal knoppen en schakelaars in het interieur is tot een minimum beperkt”. Alsof je claimt: het aantal vrienden wat je op verjaardag mag zien is tot een minimum beperkt. Of: het aantal gerechten op het buffet is tot een minimum beperkt. Het wordt er opgeruimder van dat wel. Waarom nou toch, dit moet geen doel op zich te zijn. Losse knoppen voor bijvoorbeeld stoelverwarming zijn simpelweg verdomd praktisch. Zelfs in een intelligente auto als de BMW i4 die probeert voor jou te bepalen wat de stoelverwarming zou moeten doen. Je kunt al uittekenen hoe goed dat gaat….

Verder kunnen BMW rijders snel gewend raken in de i4. Het voelt vertrouwd, maar er is wel een grote verandering ten opzichte van de reguliere 3- en 4-series. Er is een BMW Curved Display die het 12,3 inch instrumentenpaneel en 14,9 inch centrale display samensmelten tot één gebogen glazen oppervlak. Net zoals de middenconsole in klassieke BMW is het scherm ooit naar de bestuurder gericht.

Gelukkig is de iDrive contoller met lekker wat knoppen wel gebleven. Niet vernieuwend, maar het werkt nog steeds prima. Het scherm heeft inmiddels touchscreen bediening gekregen en op de iDrive controller kan je ook letters schrijven.

Conclusie en prijs

Met de gestegen bijtelling op elektrische auto is de BMW i4 niet een waanzinnig koopje. De BMW i4 eDrive40 begint bij € 59.200, maar het rijtest exemplaar kost maar liefst 79.937,44. De optielijst is namelijk nog wel traditioneel lang… Fijn dat er de keuze is, maar pijn aan de portemonnee doet het wel. Toch is er voor de petrolhead die van sturen houdt, een ontzettende interessante EV op de markt gekomen. De BMW i4 eDrive40 stuurt fenomenaal, is lekker snel, heeft een goede range en laadmogelijkheden en smoelt lekker.