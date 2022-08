In 2023 komen er extremere F1-auto’s

De verwachting is dat we volgend seizoen extremere F1-auto’s kunnen verwachten met uiteenlopende designs.

Er werd aan het begin van dit seizoen flink geklaagd over de reglementen. Er werd alom gevreesd dat de nieuwe regels er voor zouden zorgen dat de wagens allemaal hetzelfde zouden worden. De werkelijkheid bleek anders. Je ziet namelijk behoorlijke verschillen tussen verschillende teams, denk hierbij bijvoorbeeld aan de sidepods op de auto’s. Ook is het mogelijk dat we volgend jaar veel veranderingen zullen zien. Dit voorspellen de F1-teams zelf.

Extremere F1-auto’s

Van elkaar afkijken, dat doet iedereen af en toe. De Formule 1 is geen uitzondering daarin. De teams kijken goed naar elkaar en kopiëren hier en daar wat. Dit brengt ook voordelen met zich mee, want zo wordt een bepaald concept helemaal doorontwikkeld door verschillende teams. Deze teams hebben verschillende inzichten, technieken maar ook budgetten. Het ‘bodywork’ speelt natuurlijk ook een belangrijke rol om net iets sneller te kunnen zijn. We zien bijvoorbeeld dit jaar dat de vloer en de diffuser een verschil kunnen maken.

In 2023 zullen de teams (nog) agressiever met het bodywork om gaan. Alan Permane is de F1 sportief directeur van Alpline. Hij denkt dat er volgend seizoen opmerkelijke ontwerpen zullen komen.

Ik verwacht dat wat we dit jaar leren, volgend jaar onvermijdelijk resulteert in meer extreme voorbeelden. Waar we beperkt waren met de plaatsing van bijvoorbeeld de radiatoren en uitlaten, kan dat volgend jaar allemaal anders worden.

Bodywork

Technisch directeur van McLaren James Key benadrukt dat de waarde van een goed werkend bodywork alleen maar is toegenomen. Dit komt mede doordat teams op andere vlakken juist minder vrijheid hebben. Key zegt:

Het is echt een leerschool. Bodywork is belangrijker geworden. Het is een van de weinige gebieden waar je nog veel vrijheid hebt. Dat kon vorig jaar ook al, maar toen waren dingen als de bargeboards en diffuser veel grotere spelers. Die dingen hebben we niet meer, dus je gaat weer een stapje terug. Bodywork speelt dus zeker een rol.

Het is een spannende ontwikkeling. Wij zijn benieuwd of we volgend jaar bij de presentatie van de nieuwe auto’s echt radicale nieuwe designs zullen zien. Voor de sport zou het goed zijn.