Vergeet de Dakar: laat je Porsche 997 ombouwen tot een Safari

911 Dakar? Bouw gewoon je verbouwde Porsche 997 om tot een Safari met de Kalmar RS-7.

Je kunt natuurlijk een 911 Dakar op de kop tikken. Maar wat is daar de lol van. Niemand koopt immers een set Lego wat al in elkaar gezet is. Met dit soort dingen wil je eigenlijk zelf knutselen, nu heeft Kalmar precies wat je nodig hebt met de nieuwe RS-7.

Kalmar RS-7

Het is een ombouw van een 997. Deze generatie Porsche 911 kan door het autobedrijf omgebouwd worden tot een echte Safari. Kan de Cayenne ook meteen de deur uit. Het merk neemt het Dakar-sausje naar het volgende level. Zo is de 997 verbreed met spatborden, zitten er offroad banden op, extra verlichting, aluminum beplating onder de auto ter bescherming voor offroad avonturen. Noem het maar op.

Om te voorkomen dat de Kalmar RS-7 een zware sportauto wordt met al die extra bepakking is vooral gebruik gemaakt van kevlar. De 997 is daarnaast verhoogd aan de hand van een in hoogte instelbare ophanging. Klanten kunnen daarmee zelf bepalen hoe hoog of hoe laag ze de 911 willen hebben.

In principe kan je 997 motorisch gewoon standaard blijven. Kalmar heeft echter upgrades in de aanbieding om de rijervaring te verbeteren. Ze bieden onder andere een differentieel op de achteras aan, gekoppeld aan de handgeschakelde zesbak voor betere tractie tijdens het offroaden.

Je Porsche 997 naar Kalmar brengen om deze om te bouwen tot een RS-7 kost 99.997 euro. Als je een 991 of nieuwer hebt, dan heb je pech. Het autobedrijf zegt geen plannen te hebben om een Safari te maken van nieuwere generaties Porsche 911. Dit zou te maken hebben met de complexiteit van modernere 911’s. Je kunt er ook met je 996 terecht. De 997 is wel rimboe proof, aldus Kalmar. Eerlijk is eerlijk, het ziet er geinig uit.