Met ”een van de beste motoren … van de wereld”.

De jongste autoliefhebbers zullen nooit de spanning voelen van het wachten op de uitzending van Top Gear en later The Grand Tour. Dankzij Clarkson, Hammond en May werd het autovuurtje bij velen aangewakkerd. De drie behoren tot de Auto Hall of Fame. Alles wat de heren hebben aangeraakt, is direct meer geld waard. Zo ook deze Audi RS4.

De Audi komt voor in de eerste aflevering van seizoen vijf van The Grand Tour genaamd A Scandi Flick. Hierbij eizen Clarkson, Hammond en May naar Scandinavië om hun favoriete rallyauto’s te testen op sneeuw, ijs en onverharde wegen. Je weet wel, de aflevering waarin May een ongelofelijke smak maakt in een Lancer EVO. Voor Clarkson was de keuze duidelijk: de Audi RS4 uit 2007, volgens hem uitgerust met “een van de beste motoren ooit gebouwd”.

De RS4

De specificaties van de RS4 B7) blijven indrukwekkend voor een sedan van inmiddels bijna twee decennia oud. De 4,2-liter V8 produceert 420 pk en 430 Nm voor een 0-100-tijd van minder dan vijf seconden. De RS4 draagt nog steeds de negen spotlights en de aangepaste Audi-kleurstelling zoals Clarkson hem samenstelde voor de televisieopnames.

Na zijn televisierol is de auto netjes onderhouden. Eventuele schades zijn weggewerkt en de kleurstelling is opnieuw aangebracht. Sterker nog, de ophanging van de Audi is verbeterd met een Bilstein B14-schroefset.

Op de teller staat nu ongeveer 120.000 kilometer. Op 29 november wordt de Audi RS4 van Jeremy Clarkson uit de aflevering A Scandi Flick geveild door Historics Classic and Sportscar Auctioneers, tijdens de Brooklands Velocity – Mercedes-Benz World Sale.

De veiling verwacht een opbrengst tussen € 30.000 en € 40.000. Dat is best een schappelijk prijs. Op Marktplaats vind je een RS4 met meer ervaring voor € 37.900 of meer. Bekijk hier nog eens de beste momenten uit A Scandi Flick