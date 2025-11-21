Waarom Volkswagen juist dit busje wilde restaureren

Een busje met een verhaal, Volkswagen blies hem een nieuw leven in.

Uiteraard is de Volkswagen-bus een icoon gebleken. Zelfs al wil Volkswagen het een nieuw leven inblazen met de ID. Buzz, de originele T1 en T2 blijven leuk. Op zich dus logisch dat een oud exemplaar restaureren de moeite waard is. Maar eentje met een verhaal, da’s alleen maar leuker.

Volkswagen T2 met een verhaal

Het verhaal is niet dat deze Volkswagen T2 uit 1977 voor de Amerikaanse markt de eerste is. Of de laatste. Of in een unieke kleur gespoten is, al helpt het leuke blauwe kleurtje wel. Nee, het is gewoon de bus van een liefhebber. De T2 heeft als bijnaam ‘Azul’, wat natuurlijk slaat op zijn helderblauwe lak.

Om het verhaal te begrijpen: zo zag Azul eruit aan het begin van dit jaar. Het blauwe busje staat namelijk centraal in een hele bijzondere foto. De Volkswagen-bus stak namelijk met zijn felblauwe lak uit boven een dramatisch tafereel. Namelijk de verwoestende bosbranden in Los Angeles in januari 2025. Terwijl er bijna geen huis meer overeind staat, is het busje bespaard gebleven.

Nou ja, overleefd: Azul de Volkswagen T2 liep wel serieuze verwondingen op. De blauwe lak is vooral aan de linkerkant helemaal verschroeid. Ook zien we een gesmolten knipperlichtlens. Gehavend, maar niet verslagen. En dat inspireerde Volkswagen om Azul een nieuw leven in te blazen door contact te zoeken met diens eigenaar, een inwoonster van LA genaamd Megan Weinraub.

Volkswagen stuurde Azul naar hun klassiekerbasis in Oxnard, ook in Californië. Daar is de T2 grondig geïnspecteerd en waar nodig gerestaureerd. Om weer zo fris als een hoentje voor de dag te komen aan het einde van het jaar dat de T2 bijna fataal werd. En nu ziet de T2 er weer perfect uit. Volgens Volkswagen staat Azul symbool voor hoop. Het busje dat dapper overeind staat in een volledig geruïneerde wijk.

Volkswagen gebruikt dit persmomentje ook om te verkondigen dat ze een donatie hebben gemaakt aan de California Fire Foundation, die zich inzetten voor hulpdiensten en hun families. Met uiteraard de oproep dat Amerikanen daar ook nog steeds aan kunnen doneren. De T2 wordt geëxposeerd op de Volkswagen-stand van de LA Auto Show om het onderwerp van het verhaal ook in levende lijve te kunnen zien. Volgens Volkswagen hebben ze zo’n 50 procent van Azul moeten repareren, wat 2.080 manuren heeft gekost.

Een busje met een verhaal: wij kunnen het altijd waarderen. Net als een klassieker die, ondanks dat ‘ie toegetakeld is, weer tot leven gebracht wordt. Azul de Volkswagen T2 maakt er een mooi verhaal van.