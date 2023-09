Buitenkansje: bied mee op deze unieke E46 M3 met V8!

En nee, dit is niet zomaar een knutselproject, maar een echte Hartge H50.

Veel tuners vandaag de dag maken zich er makkelijk vanaf. Een chipje hier, een carbon spoilertje daar, en klaar is kees. Hartge was echter een ander verhaal. Deze Duitse tuner leverde geen half werk, want ze lepelden vaak een compleet ander blok in een auto. Helaas is het bedrijf inmiddels ter ziele, maar er wordt nu wel een gave creatie van Hartge geveild.

Het gaat om een Hartge H50, gebaseerd op de E46 M3. Onder de motorkap van deze auto is géén zes-in-lijn te vinden, maar een dikke V8. Dankzij Hartge kon je dus al een M3 met een V8 krijgen voordat de E90 M3 het levenslicht zag.

De V8 in kwestie is afkomstig uit de E39 M5. Het gaat dus om de 4,9 liter S62 V8, die voor de gelegenheid ook nog eens is opgevoerd. Waar het blok in de M5 en de Z8 400 pk levert, is de V8 in de Hartge H50 goed voor 450 pk. Daarmee heb je dus gewoon meer power dan een E90 M3.

Naast de motor zijn er nog een aantal zaken aangepakt. Zo heeft de Hartge H50 een aangepast onderstel, verstevigde stabilisatorstangen en grotere remmen. Aan de buitenkant is de Hartge onder meer te herkennen aan de centrale uitlaten, de luchtinlaten in de motorkap, de spiegels, de carbon splitter en natuurlijk de velgen.

Omdat Hartge – net als Alpina – een status had als fabrikant staat deze auto ook als Hartge op kenteken. De auto heeft ook een nieuw chassisnummer gekregen. Officieel is het dus geen BMW meer. Vandaar dat ook alle BMW-logo’s vervangen zijn door Hartge-logo’s.

Van de E46 Hartge H50 zijn in totaal twaalf exemplaren gebouwd, waarvan slechts twee cabrio’s. Veel exclusiever dan dit wordt het dus niet. En terwijl het andere exemplaar zich naar verluidt in Dubai bevindt, staat deze gewoon kant en klaar op Nederlands kenteken.

Loop je wel warm voor zo’n E46 Cabrio met V8? Dan kun je terecht bij Collecting Cars, waar de auto momenteel wordt geveild. Je hebt nog tot en met maandag 19.24 om mee te bieden.

