Ferrari treedt toe tot een exclusief clubje bedrijven

Ferrari kan nu gerekend worden tot de meest waardevolle bedrijven van Europa.

Afgelopen weekend was het in Singapore eindelijk weer eens tijd voor een Ferrari-feestje, maar verder is het Ferrari-team de laatste tijd nogal wisselvallig. Bij de automotive tak gaat het echter des te beter. Dat blijkt wel uit de torenhoge beurswaarde die Ferrari op dit moment heeft.

Toen Ferrari in 2015 de beurs betrad, was het aandeel volgens sommigen overgewaardeerd, maar wat blijkt? Sindsdien is het aandeel van Ferrari nog veel meer waard geworden. Waar een Ferrari-aandeel bij de Italiaanse beursgang in 2016 nog €43 waard was, is datzelfde aandeel op dit moment €287 waard. Als aandeelhouder van het eerste uur ben je dus spekkoper.

Ferrari heeft nu ook een mijlpaal bereikt, want ze hebben hun intrede gedaan in de prestigieuze Euro Stoxx 50. Dat betekent dat Ferrari nu tot de 50 meest waardevolle beurgenoteerde bedrijven van Europa hoort. De marktwaarde van het bedrijf is op dit moment een kleine 56 miljard euro. Ter vergelijking: de marktwaarde van héél Stellantis is 58,8 miljard.

Dat het lekker gaat bij Ferrari bleek ook al uit de jaarcijfers van 2022. Het merk boekte vorig jaar een recordomzet van €5 miljard, en de winst bedroeg 939 miljoen. Knappe cijfers voor een fabrikant die maar 13.221 auto’s bouwt in een jaar.

De vooruitzichten voor dit jaar zijn ook rooskleurig, nu Ferrari de Purosangue heeft geïntroduceerd. Dat is natuurlijk een gegarandeerd succesnummer. Ferrari kan eigenlijk vragen voor deze auto wat ze willen, klanten kopen ‘m toch wel.

Op langere termijn wordt het een iets lastiger verhaal. Ieder automerk zal op een gegeven moment toch de overstap naar elektrisch moeten maken, en dat is voor Ferrari toch wel een dingetje. Maserati en Lamborghini hebben hun eerste EV’s al gepresenteerd (al dan niet als concept), maar het lijkt erop dat Ferrari dit zo lang mogelijk wil uitstellen.