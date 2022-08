Buitenkansje: koop de enige echte Volkswagen GT Up!

Je hebt de Up GTI, maar je hebt ook de GT Up. En daar is er maar één van!

De Volkswagen Up is een geinig karretje. Een uitstekende basis voor een hot hatch. Die kwam er alleen niet. Althans, niet de eerste 6 jaar. Pas in 2017 kwam Volkswagen met een Up GTI op de proppen.

Volkswagen GT Up

Het idee van een rappe Up was er echter al vanaf het begin. In 2012 liet Volkswagen namelijk al een concept car genaamd ‘GT Up’ zien. Deze onderscheidde zich van de huis-tuin-en-keuken-Upjes met een dikke voorbumper, een spoiler, twee uitlaatpijpjes en sportvelgen.

Nederland

Wat blijkt? Die specifieke auto rijdt nu gewoon rond in Nederland. Voor de oudgedienden onder de Autoblog-lezers is dit geen nieuws, want in 2016 schreven we ook al over deze bijzondere Up. Die stond destijds te koop. We zijn inmiddels 6 jaar verder en nu is de auto wederom opgedoken. De enige echte Volkswagen GT Up wordt nu aangeboden op Marktplaats.

Uniek

De auto wordt in de advertentie aangeprezen als “zeer uniek 1of1”. Nu wordt zo’n beetje iedere occasion op Marktplaats als uniek bestempeld, maar in dit geval is dat niet onterecht. We zien namelijk alle unieke kenmerken van de concept car. Volgens de verkoper gaat het daadwerkelijk om de auto van Volkswagen zelf.

Airride

De eigenaar had kennelijk niet de behoefte om zo’n unieke auto origineel te houden, want de GT Up ziet er niet meer hetzelfde uit als 6 jaar geleden. De auto is nu voorzien van airride en de ruiten, koplampen en achterlichten zijn getint. Blijkbaar viel de auto toch niet genoeg op bij de Volkswagen-meetings.

60 pk

De hamvraag is: hoeveel power heeft zo’n GT Up dan? Op dat vlak kom je helaas van een koude kermis thuis: onderhuids is het gewoon een Up 1.0 met welgeteld 60 pk. Je krijgt dus helaas geen 110 pk, zoals oorspronkelijk het plan was met de GT Up.

Marktplaats

Je kunt zeggen wat je wilt, maar een unieke Volkswagen Up is het wel. Als jij de nieuwe trotse bezitter wilt zijn: voor €14.000 mag je hem meenemen. Bieden vanaf €12.500 op Marktplaats kan ook.