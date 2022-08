BMW-tuner oefent alvast voor de XM met de Lamborghini Urus

G-Power kennen we van hun dikke BMW’s, maar ze nemen nu ook de Lamborghini Urus onder handen.

Vroeger was het heel simpel: een tuner hield zich specifiek bezig met één merk. Brabus deed Mercedes, AC Schnitzer deed BMW, ABT deed Audi, enzovoorts. Tegenwoordig zien we echter steeds vaker dat tuners ‘vreemd gaan’. Zo doet Brabus tegenwoordig ook Porsche en Rolls-Royce, en Manhart houdt zich bezig met allerlei merken.

G-Power, die we kennen als BMW-tuner, is nu ook bezig hun portfolio flink te verbreden. Na diverse G-Power Mercedessen en een G-Power Porsche komt de tuner nu voor het eerst met een Italiaan. Wel eentje met Duits DNA, dat scheelt.

Het gaat om de Lamborghini Urus. Daarvoor is al heel veel tuning beschikbaar, maar G-Power wil ook graag een graantje meepikken. Dat is ergens wel te begrijpen, want de Urus is nu eenmaal een geliefd tuningobject.

G-Power biedt tuning aan op twee niveaus. Met Stage 1 (alleen software dus) krijg je er al bijna 100 pk bij. Het vermogen stijgt dan van 650 pk naar 740 pk. Toevallig net zoveel als een Aventador S. Het koppel stijgt met een volle 100 Nm, naar 950 Nm.

Voor degenen die méér vermogen willen dan een Aventador S heeft G-Power ook nog hardware upgrades. Met downpipes en een sportkatalysator moet er 780 pk en 1.000 Nm uit de V8 te persen zijn.

Uiterlijke aanpassingen zijn er ook, al noemt G-Power in het persbericht gek genoeg alleen de 24 inch velgen. Op de foto’s zien we echter ook een andere motorkap, spoiler, diffuser en extra brede wielkasten. Maar dat vond G-Power blijkbaar niet de moeite van het vermelden waard.