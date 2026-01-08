Nieuwe Toyota-sportwagen is geen Toyota én geen Lexus

Omdat ‘sportief labeltje’ niet meer genoeg was.

Toyota heeft het maar druk met namen. Eerst werd Century ineens een losstaand luxemerk, om de concurrentie aan te gaan met Rolls-Royce en Bentley. En nu is het tijd voor de volgende stap: Toyota Gazoo Racing laat het woord Toyota vallen en gaat verder als gewoon Gazoo Racing. Precies, dat GR-logo dat je kent van getunede Yarisjes is officieel volwassen geworden.

Het idee hing al een tijdje in de lucht. Toyota zelf heeft dat ook nooit echt verborgen gehouden. GR-modellen waren al lang meer dan zomaar sportieve uitvoeringen met een rood stiksel. En toen die zeer fraaie GR GT onlangs werd onthuld zonder ook maar één Toyota-logo, was het eigenlijk al duidelijk.

Toyota, maar dan zonder excuses

Gazoo Racing wordt dus een eigen merk binnen het Toyota-universum. Qua hiërarchie bungelt GR nu ergens tussen Toyota en Lexus in, met Century daar nog boven als Japanse tegenhanger van Rolls-Royce. Met andere woorden: als jij vet speelgoed wilt, moet je straks niet meer bij Toyota aankloppen, maar bij GR. Dat voelt ergens wel logisch, want niemand koopt een GR Yaris omdat hij zo’n praktisch wonder is.

Afijn, de GR GT wordt dus het nieuwe vlaggenschip. Een V8-supercar met een prijskaartje waar zelfs Lexus even twee keer van moet slikken. En nee, die koop je straks natuurlijk niet bij je lokale Toyota-dealer naast de Corolla Hybrids. Hij komt exclusief via geselecteerde Lexus-showrooms, want dat oogt toch even iets chiquer.

En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Een nieuwe Supra zonder BMW-blokje ligt op tafel, een MR2-comeback wordt steeds harder gefluisterd en zelfs een nieuwe Celica duikt weer op in geruchtenland. De 86? Die lijkt perfect als instapmodel voor Gazoo Racing. Toyota lijkt op een missie om het sportwagensegment dat anderen laten liggen volledig te claimen. En je raadt het al, dat vinden wij helemaal niet erg.