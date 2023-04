Buitenkansje: koop deze zeldzame Jag op Marktplaats

Het is niet de eerste de beste Jaguar XK die je hier ziet.

Bij het horen van de naam ‘Jaguar XKR-S’ denk je waarschijnlijk aan een smurfblauwe XK met een grote taartschep achterop. Dat is inderdaad een XKR-S, maar wat niet iedereen weet: dit was niet de eerste XKR-S.

De tweede Jaguar XKR-S kwam met de facelift in 2011, maar in 2008 was er ook al een XKR-S. Deze was net iets minder opvallend, maar ook dit was een bruut apparaat. Deze Jag is ook nog eens heel zeldzaam, maar we hebben er eentje gevonden op Marktplaats.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: deze XKR-S heeft geen extra vermogen ten opzichte van de XKR. Je moet het dus doen met 420 pk en 560 Nm koppel. Wat ook ruim voldoende is, laten we eerlijk zijn.

De eerste XKR-S heeft wel op diverse andere vlakken upgrades gekregen. Zo is de auto voorzien van een aangepast onderstel (wat de auto 10 mm verlaagt), grotere remmen van Alcon en een actieve sportuitlaat.

De aerodynamica is ook aangepast en dat is meteen waar je de XKR-S aan kunt herkennen. De XKR-S is voorzien van een splitter, side skirts, een diffuser en een grotere spoiler. Als klap op de vuurpijl heeft deze uitvoering speciale 20 inch velgen. Al met al is het een hele brute verschijning, maar ook weer niet zo over-the-top als zijn naamgenoot uit 2011.

Van de eerste Jaguar XKR-S zijn maar 200 exemplaren gebouwd, die allemaal voor Europa waren. 50 daarvan waren bestemd voor de thuismarkt, dus er zijn maar 150 stuks gebouwd met het stuur aan de juiste kant.

Een daarvan heeft nu zijn weg gevonden naar Marktplaats, waar de auto wordt aangeboden voor €44.500. Voor de goedkoopste XKR moet je even verder zoeken, maar hiermee heb je wel iets bijzonders te pakken.