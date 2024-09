Buitenkansje: koop een Lightyear productieauto!

Na de faillissementsveiling van vorig jaar heb je nu nog een keer de kans om een Lightyear te kopen. Een productiemodel zelfs!

Het is alweer een tijdje geleden dat we over Lightyear geschreven hebben. Na het faillissement van vorig jaar bleef het doodstil, ook al zijn ze officieel nog steeds actief. Het was namelijk niet de hele toko die omgevallen was. In sterk afgeslankte vorm gaan ze nog gewoon verder.

Voor de Lightyear One is het wel definitief einde verhaal, die auto gaan we nooit meer op de weg zien. Het is bij een handjevol prototypes gebleven. De Lightyear One zal dus voor altijd een uniek stukje Nederlandse autohistorie blijven.

De inboedel van Lightyear werd vorig jaar al geveild, inclusief meerdere prototypes. Het beste ontbrak echter nog, zo blijkt. Nu wordt namelijk de eerste productieauto geveild, met chassisnummer 001. Dit is geen prototype wat half af is, maar een complete en werkende auto (als het goed is). We weten niet of alle knopjes het daadwerkelijk doen, maar op de foto’s zien we dat ‘ie in ieder geval rijdt.

Waar de auto aanvankelijk Lightyear One heette, is dit de productieversie, die omgedoopt is tot Lightyear 0. Dit is de auto die in 2022 gepresenteerd werd, en qua uiterlijk ook op een aantal punten afweek van de eerdere prototypes.

Het USP van deze auto is natuurlijk de 5 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak. Die zouden zomaar 70 km extra range per dag op kunnen leveren, al moet je daarvoor wel naar Zuid-Spanje. De Lightyear 0 heeft een accupakket van 60 kWh, wat goed is voor een WLTP-range van 625 km.

Ook al is dit de productieversie, je mag er niet mee de openbare weg op. Tot typegoedkeuring is het namelijk nooit gekomen. In dit geval maakt dat natuurlijk niet veel uit, want dit is geen auto waarmee je naar je werk gaat rijden. Dit is een auto die je in een collectie zet.

De auto wordt geveild door Troostwijk, die ook de rest van de inboedel veilde. Momenteel kan er al geboden worden, maar de veiling eindigt pas 30 september. Het hoogste bod staat nu op €10.250, maar dit zal ongetwijfeld nog flink oplopen. Ter indicatie: voor de showauto die maar 20 km/u kon werd al bijna een ton betaald.