Koop deze Ford Flex van iemand met autoverstand

Check deze Ford Flex! Als je een echte autokenner bent, rijd je hier graag in rond!

Af en toe krijgen we weleens kritiek van onze lezers dat we niet origineel zijn met onze autokeuze en daar hebben ze volkomen gelijk in. Want laten we eerlijk zijn, @machielvdd, @rubenpriest, @martijngizmo, de baas van @wouter en ondergetekende hebben een ultra-saaie BMW. Dat is wel heel erg voor de hand liggend voor een redactie die alles van auto’s denkt te weten. Er is toch wel iets originelers en leukers te koop? Gelukkig hebben wij @nicolasr nog die elke drie maanden iets nieuws aanschaft.

Origineel

Maar zouden we zo eigenwijs zijn om een écht originele auto te kopen? Of trekken we dan onze keutel in en kopen we stiekem toch weer een BMW? Want wat dacht je van de auto die je hier op de afbeeldingen ziet? Da’s écht origineel!

Het betreft een Ford Flex. Deze auto houdt het midden tussen een stationwagon, minivan en een crossover. De Flex heeft een zelfdragend koetswerk en komt qua techniek overeen met de Ford Taurus en Explorer uit dezelfde periode.

Niet voor Nederland

De Ford Flex is nooit officieel in Nederland geleverd. Toch zijn er een paar mensen die de auto naar deze kant van de plas hebben gehaald. Ook in Duitsland rijden er een paar rond. De auto wordt enkel en alleen door individualisten met autokennis gekocht, want de meeste mensen weten niet af van het bestaan van de auto. En de mensen die ‘m wel kennen, durven het niet aan.

En dat is hartstikke zonde. Want iedereen rijdt tegenwoordig in een enorme SUV rond, met de smoes: ‘je zit zo hoog en het is lekker praktisch met de kinderen’. Als men dat zegt, moet je deze Ford Flex adviseren, want veel ruimer en praktischer wordt het niet met vier wielen. Man, zoals je kunt zien kun je er zelfs in liggen om na te denken over de belangrijkere zaken van het leven:

Wat kost zo’n Ford Flex?

Dit exemplaar heeft de 3.5 V6, goed voor 261 pk. Het is geen racemonster, maar je komt niets te kort. Uiteraard is de auto voorzien van een automaat. Het is een ‘Limited’, dus de meeste items zitten er wel, zoals ‘leer’ en ‘hout’. Het is enorm Amerikaans, maar ergens ook heel erg cool. Ouders van Nederland: kinderen willen dat je dít koopt, geen premium crossover met een sportpakketje.

Sinds 2012 heeft de Flex 291.000 km (geen mijlen!) gereden. In de VS zie je ze geregeld met veel meer kilometers voorbij komen. Het zijn wat dat betreft echte gebruiksvoorwerpen die ingezet worden waarvoor ze zijn ontworpen: zoveel mogelijk mensen vervoeren. Wat dat betreft is het de ideale kerstauto. Voor de scherpe prijs van 8.500 euro hoef je het niet te laten. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!