Nederlandse bedrijven verdienen goed geld aan elektrisch rijden - Autoblog.nl

Al die Nederlandse bedrijven die profiteren van elektrisch rijden doen goede zaken voor de economie. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

En dat zegt de staatssecretaris niet op basis van schattingen, maar op basis van een onderzoek. In opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven is gekeken naar wat elektrisch vervoer oplevert voor de economie. Het rapport, dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft uitgevoerd, is vandaag gepubliceerd.

Elektrisch rijden en de Nederlandse economie

Conclusie van het onderzoek, Nederlandse bedrijven verdienen jaarlijks zo’n 5 miljard euro aan elektrisch vervoer. Dit omvat leveranciers van laadpalen tot producenten van elektrische trucks en bussen. Daarnaast voorziet men een stijging van het aantal banen. Het onderzoek spreekt zelfs over een mogelijke verdubbeling in 2025. Momenteel zijn er ongeveer 7.000 voltijdsbanen in de sector elektrisch vervoer.

De ontwikkelingen gaan hard. In 2018 verdiende men jaarlijks 3 miljard euro in deze sector. Nederlandse bedrijven weten wat dat betreft goed in te spelen op de ontwikkelingen. De exportmarkt is een belangrijke factor. Kennis rondom laadpalen, maar ook elektrische voertuigen zoals die van DAF of bussen van VDL leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie op het gebied van elektrisch rijden.

Als automobilist met een elektrische auto merk je daar als het goed is iets van. Met name als je in het buitenland bent geweest. De laadinfrastructuur in ons land is puik geregeld. Natuurlijk, er zijn nog genoeg gemeenten waar een publieke laadpaal niet tot nauwelijks aanwezig is. Langs de snelwegen zijn echter voldoende snellaadstations te vinden en de aantallen blijven toenemen. Je hoeft nooit echt ver te rijden voor een laadpaal in de buurt en dat is een goede, maar ook noodzakelijke ontwikkeling. Zeker als de overheid ons het liefst zo snel mogelijk in een EV wil krijgen.

Mooi, maar hoe zit het met jou en mij

Of je nu een voorstander bent van de elektrische auto of niet. Het is goed nieuws dat elektrisch rijden miljarden euro’s bijdraagt aan de Nederlandse economie. Dat gezegd hebbende, het is niet allemaal een goed nieuws show. De uitdaging voor de overheid ligt er om ‘de gewone man’ in een EV te krijgen. Vooralsnog is een elektrische auto duur in aanschaf en worden veruit de meeste EV’s verkocht aan de zakelijke markt.