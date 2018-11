Business: Ferrari SP1/SP2 configuratie verkopen

Er zijn genoeg vermogenden die serieus willen betalen voor zo'n optie.

Je moet hele goede vriendjes zijn bij Ferrari om ook maar kans te maken op een build slot voor de SP1/SP2. Een build slot is een uitnodiging van een dealer/fabrikant om de auto samen te stellen. Prijzige, gelimiteerde auto’s werken met zo’n systeem. Denk aan Porsche destijds met de 918 Spyder, of Ford met de GT.

Vaak moet je al meerdere auto’s van het merk nieuw gekocht hebben om in aanmerking te komen voor zo’n uitnodiging. Eenmaal geselecteerd ben je een gelukkig man. In het geval van een auto als de Ferrari 458 Special Aperta konden eigenaren de auto met een dikke winst verkopen, mits er zeer weinig tot niet mee gereden was. Met de SP1/SP2 is het niet anders. Ferrari gaat niet oneindig exemplaren bouwen van de twee speciale modellen en de kans is groot dat de bijzondere auto’s uiteindelijk in waarde toenemen.

Wie geen hechte relatie met Ferrari heeft, maar toch zo’n SP1 of SP2 wil kopen kan aankloppen bij partijen als Knight International. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het kopen en verkopen van speciale auto’s en handelt onder meer in build slots. De firma is in handen van een Ferrari SP1/2 configuratie en het is mogelijk om zo’n configuratie te kopen. Dit gaat juridisch van advocaat tot advocaat, zodat je naam officieel verbonden zal zijn aan de build slot.

Knight International heeft niet bekendgemaakt wat de kosten zijn. Reken er op dat dit in de miljoenen loopt. Vermogenden zullen dit echter zien als een investering, met in de toekomst hoop op rendement. Of ze gaan er echt mee rijden, al is die kans zeer gering.

Foto: De SP1 afgelopen weekend op Monza tijdens een event. Via simongregg op Instagram