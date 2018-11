Meer Gazoo Racing dan dit wordt het niet

Wat zou de tijd op de Nürburgring zijn?

Toyota meent het als ze zeggen dat er meer sportievere Gazoo Racing-varianten komen. De Japanse autobouwer opereert vrij letterlijk, want zo’n beetje elk model moet eraan geloven. Op de São Paulo Motor Show in Brazilië heeft Toyota het doek getrokken van de Hilux GR Sport. Niet eerder stonden de Gazoo-stickers op een auto zó misplaatst.

De Japanners zijn bloedserieus. Zo laten ze weten dat deze Hilux het eerste offroad voertuig is onder het Gazoo Racing label. De gepeperde pickup is eenvoudig te herkennen. Zo komt de GR-versie met de letters Toyota prominent in de grille, beschikt de auto over zwarte details en rolt deze Hilux op dikke 17-inch lichtmetalen velgen.

In het interieur gaat het verder. Zwart lederen stoelen met rode accenten voeren het thema, net als de GR-logo’s in de hoofdsteunen van de stoelen. Zelfs de startknop is van Gazoo Racing. What a machiiiiiiiiiiiine, zou Jeremy Clarkson zeggen.

Wees maar niet bang. Toyota brengt deze Hilux GR Sport enkel in Brazilië op de markt. De pickup komt met een 2.8-liter diesel, goed voor 177 pk en 450 Nm koppel. Er is keuze uit drie kleuren en de oplage is gelimiteerd (jawel!) tot 420 stuks.