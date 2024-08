BYD Seal 06GT komt de ID.3 GTX slopen

BYD heeft een gepeperde variant van de Seal uitgebracht, dit is de 06GT.

De markt van de elektrische hot hatch moet nog een beetje op gang komen. Zelfs de Chinese merken doen mee, zo heeft BYD de Seal 06GT officieel gepresenteerd. Eerder deze week kwam er al een kleine aankondiging van het model, nu zijn alle details bekendgemaakt.

De BYD Seal 06GT is 4,63 meter lang, 1,88 meter breed en 1,49 meter hoog met een wielbasis van 2,82 meter. In vergelijking met de Seal-sedan, is deze hatchback net een tandje scherper getekend. Natuurlijk om het sportieve karakter te benadrukken. Nu maar hopen dat BYD ook serieus werk heeft gemaakt van de rijeigenschappen. De MG4 XPower is bijvoorbeeld ook een hele snelle MG4, maar qua rijden valt deze EV toch tegen.

Tot 422 pk

Het echte belangrijke nieuws is de aandrijflijn. De BYD Seal 06GT komt verkrijgbaar in drie configuraties. Met een enkele elektromotor of een dual-motor. De enkele motor is verkrijgbaar met 217 pk en 310 Nm of 224 pk en 315 Nm koppel. De dual-motor is de dikste met een systeemvermogen van 422 pk. Laatstgenoemde sprint in 4,9 seconde naar de 100. Dit model kan concurreren met de ID3. GTX en sloopt de Duitser als het aankomt op vermogen.

Afhankelijk van de uitvoering beschikt de BYD 06GT over een 59,52 kWh of een 72,96 kWh batterij. De actieradius bedraagt 505 kilometer, 605 kilometer of 550 kilometer, ook weer afhankelijk van de uitvoering. Het opgegeven rijbereik is op basis van de Chinese testcyclus.

In het interieur staat een 15.6 inch scherm centraal. De bestuurder heeft zijn eigen 10.25 inch scherm en er is ook nog een 12 inch head-up display. Voor de rest ziet het er allemaal vrij bekend uit, voor BYD-begrippen.

De onthulling van de BYD Seal 06GT was in Chengdu, China. De verwachting is dat de elektrische hot hatch volgend jaar zijn opwachting maakt naar Europa.