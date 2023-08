Prijs MG4 XPower en Extended Range: kies jij voor 435 pk of 520 km?

De prijs van de MG4 XPower is echt bijzonder lekker laag.

Kennen jullie de Subaru Impreza GT Turbo nog? Dat was een unieke aanbieding in Nederland, nog van voor de tijd dat we CO2 extra zwaar gingen belasten. Van hamburgers werd je slank, roken was bevorderlijk voor de conditie en extra veel CO2 was goed voor de boompjes. De prijs van de Impreza GT Turbo was minder dan 50.000 gulden.

50K voor een rally-special voor de straat was ongekend. Natuurlijk, het was niet de STI (die hadden we toen nog niet in Nederland), maar je kon elke BMW 3 Serie (op de M3 na) het snot voor de ogen rijden.

Prijs MG4 XPower

We zijn nu inmiddels 25 jaar verder en het auto’s zijn duurder dan ooit. Zelfs elektrische auto’s zijn met hun BPM-vrijstelling behoorlijk prijzig. Gelukkig komt MG met een bloedsnelle variant van hun spotgoedkope ‘4’, de MG4 X-Power. Dit is het topmodel van de range en heeft twee elektromotoren die 435 pk en 600 Nm gezamenlijk leveren. Daarmee kun je in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprinten. 3.8! De topsnelheid is begrensd op 200 km/u. De prijs van de MG4 X Power is nu ook bekend: 42.285 euro. Je kan ‘m nu configureren en bestellen.

Daarmee is het de snelste auto voor het geld. Als we namelijk kijken naar de concurrentie is er niet heel erg veel. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat het een MG4 is met extreem veel power. Verdere hardware wijzigingen zijn schaars en beperken zich tot sportpedalen, sportremklauwen en 18 inch wielen. We zijn benieuwd hoe het rijdt! De instap-Tesla komt dicht in de buurt, overigens:

Alle prijzen even op een rij

Naast de MG 4 XPower is er ook een nieuwe versie in de vorm van de Trophy Extended Range. Dit lijkt de meest ideale versie te zijn. Met 241 pk heb je alsnog zat vermogen en prima prestaties.

De acteiradius is echter wel een stuk groter. Altijd lekker. In de tussentijd zijn de prijzen ook enigszins aangepast, dus hierbij even het complete overzicht van alle modellen en de prijzen zoals deze nu gelden:

Uitvoering Power Range 0-100 km/u Prijs 51 kWh Standard 170 pk 350 km 7,7 sec. € 32.285 64 kWh Comfort 204 pk 450 km 7,9 sec. € 35.785 64 kWh Luxury 204 pk 435 km 7,9 sec € 37.785 77 kWh Trophy ER 241 pk 520 km 6,5 sec € 41.285 64 kWh XPower 435 pk 385 km 3,8 sec € 42.285



Meer lezen? Dit zijn goedkope auto’s met veel vermogen!