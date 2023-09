Nederlandse BYD Seal prijs: aantrekkelijker dan een Model 3?

BYD heeft de Nederlandse prijs van de Seal bekendgemaakt.

Maar ja, de grote vraag is of deze zeehond het in zich heeft om het te winnen van de concurrentie. BYD heeft als Chinees automerk de nodige ervaring. Daarmee heeft het een streepje voor op de meeste andere Chinese merken, die toch wel nieuw zijn. Of het genoeg is?

De grootste concurrent is namelijk de Tesla Model 3. En de pijn in het sterretje voor BYD is dat de Amerikaanse autobouwer het populaire model nét in het nieuw heeft gestoken. Kortom, BYD moet goede papieren hebben om de massa voor de Seal te laten kiezen in plaats van voor de inmiddels bekende en geliefde Model 3.

De specs zijn in elk geval prima. De BYD Seal levert 313 pk op de achterwielen en heeft een opgegeven rijbereik van 570 kilometer WLTP. Er is ook een variant met vierwielaandrijving.

Dat is de Excellence AWD met twee elektromotoren en een systeemvermogen van 530 pk. Deze komt ietsjes minder ver, met een rijbereik van 520 km. De Seal kan 150 kW snelladen en 3-fase 11 kW langzaam laden. Met de 3,3 kW vehicle to load-functie kun je ook elektrische fietsen opladen of een airfryer aansluiten voor noodzakelijke snacks onderweg.

De Blade Battery is in 26 minuten van 30 tot 80 procent opgeladen. Meestal communiceren autofabrikanten 10-80%, maar BYD niet. Dat getal zal dus niet zo indrukwekkend zijn.

Gecharmeerd van de Seal, maar u zit liever wat hoger? Geen probleem zeggen ze dan bij BYD. Met de BYD Seal U hebben ze ook een crossover in het verschiet.

Nederlandse prijs BYD Seal

Klinkt allemaal goed. Maar het belangrijkste is die prijs. De Nederlandse prijs van de BYD Seal begint bij € 47.990. Dat is de Design RWD. De Excellende AWD heeft een vanafprijs van € 50.990.

Daar zijn meteen twee problemen. Ten eerste is de BYD Seal net te duur om in aanmerking te komen voor subsidie. Ten tweede bestaat de Tesla Model 3. De onlangs opgefriste EV is met een vanafprijs van € 42.990 scherper in de markt gezet. Bovendien komt die in aanmerking voor nog eens 2.950 euro subsidie. Daarmee is de BYD zo’n 7 mille duurder.

Ik kan geen 7.000 redenen bedenken waarom de leaserijder of consument de BYD Seal boven de vernieuwde Tesla Model 3 gaat verkiezen. Misschien zit ik mis. Bewijs ons het ongelijk in de comments.