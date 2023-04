BYD Seal: beter afgewerkt dan Model 3 [video]

We werden verleid door BYD om naar Barcelona te komen om deze Tesla Model 3 en Hyundai Ioniq 6 concurrent te bekijken. In de video zie je wat we er van denken.

Wat is de BYD Seal ook al weer?

De Seal is een volwaardige D-segmentauto. Dat houdt in het geval van deze BYD in dat de lengte 4,80 meter is, de breedte is 1,88 meter en de hoogte is 1,46 meter. De wielbasis is 2,92 meter.

De Seal komt in twee uitvoeringen. Het begint met de versie met achterwielaandrijving. Deze heeft 313 pk en sprint in 5,9 seconden naar de 100 km/u. Er is er ook een BYD Seal met vierwielaandrijving. Dat is uiteraard middels een extra motor en dat betekent meer vermogen, namelijk 530 pk. Dan is het mogelijk om in 3,8 tellen naar de 100 km/u te snellen. Oh, ja, niet onbelangrijk is de actieradius.

Hoe zit het met de actieradius?

De instapper komt 580 km ver, de versie met meer power haalt 520 km. Dat is vrij veel voor de grootte van het accupakket (82 kWh). Dat komt mede door de Cw-waarde van 0,219. Net als met de Hyundai Ioniq 6 zien we dat fabrikanten toch ook de sportsedan omarmen omdat dat simpelweg efficiënter is. Snelladen kan tot 150 kW.

We zijn benieuwd wanneer we ook echt mogen gaan rijden in NL!

We nemen de BYD Seal in deze video onder de loep, net voordat ons het nieuws bereikte dat Tesla de Model 3 prijzen verlaagt en flink nog ook. De heren bij BYD kunnen dus voor heel Europa opnieuw gaan rekenen. Tenminste, wanneer ze inderdaad Tesla als grootste tegenstrever zien voor de Seal.