BYD Seal U met 500 km rijbereik komt naar Nederland

De nieuwe BYD Seal U is een SUV in het D-segment.

Het modellenoffensief van BYD blijft uitbreiden. Na de Han, Tang, Atto 3, de Dolphin en de Seal is het nu tijd voor het volgende model van de Chinese autobouwer. Het gaat hier om de Seal U. Een volledig elektrische SUV die ook naar Nederland komt.

Mercedes heeft de EQE en EQE SUV, bij BYD kiezen ze voor een vergelijkbare naamgeving met de Seal en de Seal U. De ene is een lage auto de andere een hoge. De letter U staat dan ook voor Utility. De BYD Seal U beleeft zijn debuut op de IAA in München en komt in 2024 naar Nederland.

Instappen doe je met de BYD Seal U Comfort. Deze is uitgerust met een 71,8 kWh batterij met een actieradius van 420 kilometer. Daarboven staat de Design met een 87 kWh batterij en 500 kilometer rijbereik. De Comfort kan maximaal 115 kW snelladen, terwijl de Design een piek heeft van 140 kW. Het is acceptabel, maar BYD verzet hier niet de bakens mee.

Het uiterlijk en interieur is inmiddels een beetje wat we van BYD kennen. Je gaat er geen indruk mee maken op verjaardagen. Een gebruikersvoorwerp op wielen, oneerbiedig gezegd. In het interieur een groot verticaal scherm voor de infotainment en achter het stuur tevens een display voor de bestuurder.

De voorwiel aangedreven BYD Seal U is een echte gezinsauto en geen Utility vehicle met sportieve ambities. Je moet het doen met 218 pk’s. Het sprintje naar de honderd is daarmee gedaan in 10 seconden en de topsnelheid bedraagt 175 km/u. Je kunt daarmee prima meekomen in het Nederlandse autoverkeer. Dus dat wat betreft doet de Seal U doen wat ‘ie moet doen.

Nederlandse prijzen van de BYD Seal U zijn nog niet bekend. De marktlancering is in het eerste kwartaal van 2024. Op de IAA in München krijgen we de kans op de D-segmenter voor het eerst in levende lijve te ontmoeten.