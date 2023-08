Maanden niet bij je auto kunnen: Rotterdamse garage stuk

Rotterdammers kunnen mogelijk maanden niet bij hun auto door een kapotte parkeergarage.

Hoe zou jij reageren als je te horen krijgt dat je de komende drie maanden niet bij je auto kan komen? Ik kan het me niet voorstellen. Toch is dit de mogelijke realiteit voor een groep Rotterdammers.

De ondergrondse parkeergarage van woontoren Het Hoge Erf is kapotstuk. Reparatie kan maanden duren, zegt een expert tegenover Rijnmond. Al die tijd kunnen de bewoners niet bij hun eigen auto.

Garage met lift

Het ging afgelopen weekend goed mis met de garage. Een bewoner parkeerde vrijdagavond zijn auto om 23:00 in de parkeergarage. Deze garage werkt door middel van een lift. Je parkeert het voertuig in de lift, stapt uit en de lift neemt je auto vervolgens naar een plekje. De gemeente heeft meerdere van dit soort ondergrondse garages. Ondergetekende had zijn BMW M3 in zo’n soort garage staan: zie foto.

Kapotte parkeergarage

Het begon allemaal toen de lift aan het zakken was. Er klonk gekraak en de eigenaar zag op de monitor dat de lift bleef hangen. Het komt wel vaker voor dat de lift niet goed functioneert. De storingdienst werd ingeschakeld, maar die kon pas maandag komen. In het weekend is er -opmerkelijk genoeg- geen monteur beschikbaar.

De bewoner liet het voor wat het was en ging zijn bed opzoeken. De volgende dag wilde een andere bewoner zijn auto uit de garage halen. Via de afstandbediening werd de auto opgeroepen. De lift ging uit de storingsmodus en toen ging het mis. Eén van de assen van de liftmotor breekt, waardoor ook het liftplateau het begeeft. De auto die er op dat moment nog stond bengelt vervolgens tussen verdiepingen 0 en -1.

De ellende is nu compleet. Gisteren is een monteur langs geweest om de situatie in te schatten. De lift moet gerepareerd worden, maar de oprijplaat die vervangen moet worden ligt niet op voorraad. Bovendien moet een schade-expert komen om de schade aan de auto vast te stellen.

Het kan maanden duren voordat de Rotterdamse parkeergarage weer operationeel is. Er staan ongeveer 45 auto’s in de garage op dit moment en alle bewoners kunnen niet bij hun auto. In het ergste geval gaat dit maanden duren. Een nachtmerrie. Er is nog wel een servicelift waardoor bewoners persoonlijke bezittingen uit hun auto kunnen halen. Het voertuig uit de lift rijden is echter niet mogelijk.