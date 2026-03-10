Volkswagen gaat nog meer mensen ontslaan na daling winst

Minder winst betekent minder werknemers.

Je zou bijna denken dat de Volkswagen Group alleen nog kan overleven op de verkoop van braadworsten, zo slecht lijkt het te gaan. Nadat het bestuur op magische wijze voor 2025 nog wat winst in de boeken kon zetten en zichzelf van wat fijne bonussen kon voorzien, is de currywurst nu echt op. Het concern laat vandaag weten dat het mes nog dieper in het bedrijf wordt gezet om in de toekomst misschien met wat positieve cijfers te kunnen komen.

Helft van de winst is nog steeds winst

Uit de cijfers blijkt dat Volkswagen enorm hard aan de kar moest trekken om in 2025 überhaupt met winst te kunnen komen. Hiervoor werd ondermeer geld uit de toekomst gehaald en wist het bedrijf de verkoop in aantal redelijk op peil te houden. De inkomsten hiervan leverden alleen slechts de helft van de winst van een jaar eerder op. Om precies te zijn daalde de winst naar 6,9 miljard euro, wat 5 miljard minder is dan in 2024.

Dat dit eraan zat te komen, wisten economen al langer, maar daarin was de druk van de onrust in Iran nog niet meegenomen. Volgens de top van Volkswagen kan dat vooral de verkoop van luxewagens schaden, wat extra pijnlijk is, want juist daar zit de marge op.

Nog meer ontslagen

Tegelijk spelen de bekende beperkende factoren ook mee: de importheffingen die de VS heeft ingesteld en de moeilijke markt in China doen pijn. Aan de andere kant investeert Volkswagen ook veel in de ontwikkeling en bouw van nieuwe EV’s. Dat kostenplaatje staat niet prettig op de balans, al moet de aankomende ID.Polo daarin hopelijk de pijn verzachten. Om te zeggen dat de verwachtingen hoog zijn voor deze EV, is waarschijnlijk een understatement.

Door de negatieve toekomstblik, voelt de top van Volkswagen zich dan ook genoodzaakt om het mes nog dieper in de ruggen van werknemers te zetten en deze bij zo’n 50.000 ook nog om te draaien. Met andere woorden: van het massa-ontslag van 35.000 man is geen sprake meer. Dat aantal is gestegen met 15.000. Toch stelt het bedrijf dat er niemand gedwongen ontslagen zal worden.

Onrust heeft uitwerking op meer partijen

En Volkswagen is niet de enige die last heeft van de wereldwijde uitspattingen van President Trump. Toyota waarschuwt inmiddels dat het de productie gaat verlagen, Nissan geeft aan dat de toeleveringsketen wel erg stroef verloopt en dat hierdoor problemen aan het ontstaan zijn. Tegelijk geeft Renault aan dat de toelevering van onderdelen spaak loopt en daardoor de productie in gevaar komt. Al zou de situatie vooralsnog onder controle zijn.

Ook het uitleveren van auto’s gaat wat lastiger. Op dit moment zouden er zo’n 15 schepen vol auto’s in de Golf liggen te wachten tot ze verder kunnen. nog eens twintig zouden nog buiten de Golf liggen in afwachting van wat er moet gebeuren: wachten, omvaren of toch het risico-gebied betreden.