Sonic de egel verleent snelheid nu aan Formule 1 team

Een beetje jeugdsentiment kan nooit kwaad. Sonic de egel werkt vanaf nu samen met een Formule 1 team.

Hele generaties zijn opgegroeid met Sonic de Hedgehog. Waar Nintendo twee loodgieters had als boegbeeld, ging concurrent Sega voor een blauwe egel. Stiekem was die natuurlijk veel cooler. In de Sonic games moest je het altijd opnemen tegen een wildbesnorde Dr. Robotnik. Deze schurk wilde van alle dieren en de wereld een robotische dystopie maken. Een beetje zoals de EU dezer dagen dus.

Sonic had gelukkig de beschikking over zijn talent om heel hard te kunnen rennen en rollen teneinde de wereld te redden. Daarnaast had hij hulp van zijn trouwe vriend Tails en soms van zijn frenemy Knuckles. In de hoogtijdagen van Sega, sponsorde de Japanse toko ook het meest succesvolle team van dat moment, Williams. De coureurs deelden zelfs zijn rode sneakers voor maximale snelheid.

Sindsdien die dagen is er veel gebeurd. Sinds 2001 maakt Sega geen eigen console meer. Op enig moment had oude rivaal Nintendo zelfs een samenwerking met Sega, waardoor er verschillende Sonic games uitkwamen op Nintendo platforms. Dezer dagen maakt Sega games voor verschillende consoles, waaronder de playstation 5. Tevens verschijnen er met enige regelmaat Sonic films in de bioscoop. De Sega consoles zijn dus dood, maar Sonic leeft als nooit tevoren.

Nu komt de blauwe snelheidsduivel op zijn 35ste verjaardag ook terug in de F1. Wederom met het snelste team van de sport, maar dat is nu natuurlijk McLaren. Het doel van de samenwerking volgens beide partijen is ‘elkaar erkennen als iconen van snelheid’. Waarvan akte. Wat was jouw favoriete Sonic game? En welk level had de dikste beats? Laat het weten, in de comments!