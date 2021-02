C Coupé en Cabriolet exit, CLC geschrapt - Autoblog.nl

De C Coupé en Cabriolet zijn exit, er komen minder leuke modellen aan. Lang leve EV’s en crossovers!

Gisteren onthulde Mercedes de compleet nieuwe C-Klasse. De vijfde generatie van de BMW 3 Serie-concurrent is 100% nieuw en kan er zo weer even tegenaan. Ook handig, Mercedes maakte van de gelegenheid gebruik om meteen even de Estate te onthullen. Tegenwoordig smeren automerken zoveel mogelijk alle introducties zo veel mogelijk uit. Maar Mercedes dus niet.

C Coupé en Cabriolet

Nu zou je kunnen denken, dan is het nu alleen afwachten op de Coupé en Cabriolet, toch? Helaas, dat gaat niet gebeuren. Mercedes heeft een tijd lang een enorm aantal cabriolets en coupé’s in productie gehad. Te veel, volgens COO Markus Schäfer. Volgens Schäfer heeft Mercedes op het moment zo’n 50 modellen in haar portfolio. Daar komen nog een hele hoop EQ-modellen bij de niet al te verre toekomst.

Er zal dus (flink) moeten gesnoeid worden in het modelgamma. Niet alle modellen zijn even populair. Mercedes gaat dus iets doen wat heel erg logisch is: het R&D budget gaat naar modellen waarmee meer geld te verdienen is. Helaas zijn het alleen maar leuke auto’s die uit productie gaan. We hebben al afscheid moeten nemen van de SL roadster, SLK roadster, S-klasse Coupé en S-klasse Cabriolet. Daar komen de C coupé en cabriolet bij.















Imageboosters

Volgens Markus Schafer zijn coupé’s en cabriolets erg belangrijk voor het merk als imageboosters, maar niet in aantallen. De E-klasse coupé en cabriolet zijn nét voorzien van een update, dus deze zullen nog wel eventjes onder ons blijven. Er komt een nieuwe SL, alhoewel dat een andere auto zal worden dan de SL die inmiddels uit productie is. Ook de AMG GT krijgt een opvolger, die technisch nauw verwant is aan de nieuwe ‘SL’.

Wat komt er dan wel? Volgens Schäfer zullen de cabrio’s en coupé’s er op een ‘andere manier’ moeten komen. Hopelijk bedoeld hij daar geen crossover-coupé’s en cabriolets mee. Er is overigens meer slecht nieuws, want de ‘CLC’ is ook geschrapt. Daarmee bedoelen we niet die gekke C Sportcoupé, maar een concurrent voor de Audi A5 Sportback en BMW 4 Serie Gran Coupé. Deze was in ontwikkeling, maar die is dus gestopt. Er is slechts één doekje voor het bloeden, want er komt een C-Klasse Estate All-Terrain, een opgehoogde stationwagon-versie van de C-Klasse.

Via: Autocar.