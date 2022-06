Zo had de Mercedes C63 af-fabriek moeten zijn

Natuurlijk, standaard is ook prima. Maar deze biedt nét dat beetje meer dat Mercedes je heeft onthouden. Zo had de Mercedes C63 eigenlijk als Final Edition van de band moeten rollen.

De Mercedes-Benz C63 AMG (en later Mercedes-AMG C63) is een geweldige auto. Een relatief compacte premium auto. En in tegenstelling tot wat Audi en BMW, krijg je bij AMG wél de motor uit de grotere E- en S-Klasse. Om maar een paar zijstraten te noemen.

Het grootste nadeel is dat een auto vaak marketingtechnisch ‘gesnoeid’ is. Daarom hebben de C63’s altijd minder vermogen dan de E63 of S63. Natuurlijk zijn er technische verklaringen voor zoals een ander in- of uitlaattraject, maar toch. Eigenlijk wil je toch in de C63 net zoveel als de E63?

Precies goed

Nu zijn er een heleboel tuners voor de C63. Eigenaren die een C63 voor de deur hebben staan, willen graag wat dikker maken, zo blijkt. In de meeste gevallen gaan deze zwáár over de top.

Deze Performmaster C63 AMG Final Edition is een uitzondering en doet het precies goed. De tuner uit Plüderhausen heeft namelijk een soort eigenlijk Limited Edition gemaakt. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door de ’55 Editions’ die je geregeld voorbij ziet komen dit jaar.

Laten we beginnen met de motor. Wat ze precies hebben gedaan, zeggen ze bij Performmaster niet. Wel krijgen we het resultaat te horen: 612 pk aan vermogen en 840 Nm aan koppel. Daardoor kun je nu in 3,8 seconden naar de 100 km/u sprinten een topsnelheid halen van 310 km/u.

Zo had de Mercedes C63 dus moeten zijn

Ook qua uiterlijke verfraaiingen heeft Performmaster zicht heel erg goed ingehouden. Er zijn diverse carbon verfraaiingen die in de windtunnel getest zijn. Ook hier is het erg subtiel gedaan. Sterker nog, van een afstandje lijkt het op een van de vele pakketten die je af-fabriek voor de C63 AMG kunt krijgen.

Op dit moment is de Performmaster C63 alleen als sedan te krijgen. Als basis kun je de C63S meenemen, maar met de C63 zonder S kan het ook. In basis zijn dat ook bijna identieke auto’s. Enige dissonant: die ‘PM’ in de grille. De Mercedes-ster is een van de meest iconisch logo’s. die ga je niet verplaats voor twee letters. Maar voor de rest: topwerk!

