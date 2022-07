Cadillac Celestiq is een bloedmooie Mercedes EQS-rivaal

Het elektrische vlaggenschip van Cadillac is hier en hij heet Celestiq. In ieder geval heeft hij zijn looks als speerpunt.

Cadillac kondigde vorig jaar de Lyriq aan, een elektrische SUV. Tussen neus en lippen door kondigde het luxemerk van GM des tijds ook aan dat ze afscheid gaan nemen van de verbrandingsmotor. Elke Cadillac die vanaf nu aangekondigd wordt is elektrisch en daarmee moeten we gedag zeggen tegen de brute sedans met Corvette-motor van het merk.

Cadillac Celestiq

Dat is jammer, maar als doekje voor het bloeden laat Cadillac zien dat ze ook een elektrische auto in ieder geval flitsend kunnen maken. Sterker nog: stiekem is de Cadillac Celestiq, zoals de aankomende elektrische luxesedan van Cadillac heet, best wel een gaaf ding. Voordat we echter op de zaken vooruit lopen: officieel is de Celestiq nog een showmodel. We zitten wel al te kijken naar een grove schets van het eindproduct, nieuwe technologie incluis.

Luxe sedan

Eerst even dit: de Cadillac Celestiq is gewoon een grote sedan! Geen verhoogde crossover- of SUV-nonsens, gewoon een mooie, uitgerekte sedan. Volgens Cadillac is een sedan deel van hun heritage. Van de vroege Sixteen met V16-motor tot de Brougham-modellen: Cadillac en hun sedans waren altijd de belangrijke spelers op de automarkt. In de (nabije) toekomst wil Cadillac dit kunstje herhalen met de Celestiq en een directe concurrent is dan ook vrij snel de Mercedes EQS.

Qua specs en alle cijfertjes is Cadillac nog niet specifiek. Het is immers een showmodel. Het productiemodel wordt tegen het einde van het jaar getoond. Voor nu moeten de plaatjes het werk doen, samen met de innovaties die Cadillac wil toevoegen aan de Celestiq.

55 inch scherm

Houd je niet van schermen in je interieur? Dan is de Cadillac Celestiq niet jouw plek. In principe zijn twee schermen (met nog twee voor de buitenspiegels) normaal, maar het gaat om de omvang. Het grootste scherm is bovenop het dashboard te vinden, daar is een scherm met een diagonaal van 55 inch(!) te vinden. Eén meter veertig aan scherm, laat dat even op je inwerken.

Achterin kunnen passagiers van de Cadillac Celestiq ook genieten van twee grote entertainmentschermen, naast een soort tablet als controlepaneel in het midden. Het bewijs dat de toekomst digitaal is. Zoals gezegd zijn er nog geen specifieke binnenmaten, maar de binnenruimte lijkt aardig riant.

Ultra Cruise

Cadillac was al hard bezig met een autonoom systeem genaamd Super Cruise. Cadillac noemt het zelf een ‘geavanceerd hands-free rijhulpsysteem’. In ieder wordt in de Cadillac Celestiq het randje opgezocht, want daar heet het systeem Ultra Cruise. Ten slotte krijgt de Celestiq een slim panoramadak mee waar precies zoveel licht doorgelaten kan worden als jij wil. Ook zit er aan de passagierskant van het 55 inch-scherm een speciaal soort glas waarmee het beeld wordt afgeschermd van de bestuurder. Dit zodat de bijrijder op dat scherm bijvoorbeeld films kan kijken, wat officieel niet mag in het gezichtsveld van de bestuurder.

Kortom: de Cadillac Celestiq gaat een potente Mercedes EQS-rivaal worden. Uiteraard wordt alles concreter wanneer de auto klaar is voor productie, aan het einde van dit jaar dus.