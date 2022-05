Koop de meest vies dikke powersedan van Marktplaats

Met deze enorm dikke Cadillac CTS-V occasion die je van Marktplaats kunt plukken, krijg je een BMW M5 binnen no-time van de linkerbaan af.

Gisteren ging het laatste artikel van de dag over het bijna 40-jarige bestaan van de BMW M5 en diens generaties. BMW scoort al zo lang met de M5 omdat het in de tijd van de originele M5 een aardig origineel recept was, waar pas later Audi en Mercedes de rivaliteit opzochten. Vanuit andere markten was het recept ‘sportsedan’ nog niet zo’n ding. Dat veranderde in de vroege jaren ’00 toen Cadillac met de CTS-V op de proppen kwam.

Cadillac CTS-V

Wat de Corvette en Camaro voor Europese sportwagens zijn, moest de Cadillac CTS-V worden voor Europese powersedans. Het recept was doodsimpel: pak de gloednieuwe middenklasse sedan genaamd Cadillac CTS en lepel er de blubberdikke 5.7 liter grote LS6 V8 uit een Corvette in. Een echte muscle-sedan. Dat sloeg kennelijk aan, want inmiddels is de CTS-V een bekend recept en verkoopt Cadillac de CTS-V nog steeds. Hij heet nu echter CT5 V Blackwing en gebruikt de kleinere ‘Blackwing’ V8. Nog steeds een bak power, maar de meest brute generatie was toch wel de voorganger van de CT5.

Bruut

De derde generatie van de CTS-V gebruikte namelijk nog steeds de motor uit de toenmalige Corvette, maar dit was anno 2014 de nog dikkere ‘LT4’ V8. Deze supercharged V8 was 6.2 liter groot en wist de CTS-V dik 650 pk te geven. Een muscle-sedan zoals die niet vaak te zien zijn. Helemaal in Nederland, want gezien de status van Cadillac in dit land, helemaal anno 2015, is hier geen één CTS-V nieuw verkocht. Dat betekent natuurlijk niet dat ze er niet zijn.

Cadillac CTS-V op Marktplaats

Er zijn namelijk liefhebbers geweest die het aandurfden om een Cadillac CTS-V uit de VS te importeren. Zoals deze Cadillac CTS-V die we vinden op Marktplaats. Om het angstaanjagende karakter te benadrukken is deze zwart met zwarte wielen en is van alles in het zwart uitgevoerd. Velgen, badges: een lekker donker geheel.

Kopen!

De verkoper weet in ieder geval goed te melden waarom je deze auto móét hebben. In ieder geval zijn er wat kleine modificaties aan de motor gedaan om nog meer power te creëren. Er is geen rollenbank mee gepakt, maar de waardes worden zoals huidig geschat op 680 pk. Dat geweld gaat allemaal via de achterwielen dus ‘wees voorzichtig’. Ook worden we getrakteerd op passages als:

De auto heb ik verder voorzien van een speciale custom uitlaat met eletronisch gestuurde kleppen er in die je in 4 standen kan zetten van heerlijk stil, tot een straight pipe. Bij downshifts wordt je vaak ook getrakteerd op heerlijk gerommel uit de uitlaat. Groot voordeel, deze auto klinkt gelukkig niet zoals de nieuwe generatie Mercedes, BMW of VAG groep plofjes en scheetjes brrrrrr.

Waarom deze persoon er vanaf wil? Omdat er te weinig mee gereden wordt. Daar kun jij verandering in brengen. De kilometerstand van 44.000 km mag namelijk oplopen als je 72.500 euro betaalt voor deze enorm brute sedan. Dan krijg je een verder helemaal complete CTS-V met alles erop en eraan. Veel geld, maar je maakt wel elke M5 of E63 bestuurder het leven helemaal zuur. Kopen kan op de advertentie van de Cadillac CTS-V op Marktplaats.

Mochten de auto dan wel de foto’s je bekend voorkomen: recent kwam exact deze CTS-V nog voorbij op onze voorpagina dankzij gebruiker @carsbycasper op Autoblog Spots.