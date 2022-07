Autoblog Garage – ‘Nieuwe’ velgen voor de Crossfire

Hoe zat het nou met de velgen van de Crossfire? Machiel legt het uit.

De laatste keer dat de Chrysler Crossfire de revue passeerde in een Autoblog Garage-artikel is al ruim een half jaar geleden. Het is dus langzamerhand weer eens tijd voor een update. De Crossfire is in ieder geval niet de deur uit, maar dat hadden jullie al gezien in de Autoblog Garage-video van vorige week.

In diezelfde video konden jullie ook zien dat er nieuwe velgen onder zitten. Of in ieder geval: andere velgen. Wouter verklapte al dat het een ingewikkeld verhaal is. Dat zal ik dus even uit de doeken doen in deze aflevering van de Autoblog Garage. Maar eerst nog even kort twee andere dingen.

Allereerste apk

Allereerst gaan we even terug naar februari. Toen had ik de auto bijna een jaar in mijn bezit en was het tijd voor de eerste Algemene Periodieke Keuring, ook wel bekend als apk. Het bijzondere aan deze apk: het is mijn allereerste apk ooit. Een spannend moment dus… Nee, dat viel wel mee. Ik zag de apk met vertrouwen tegemoet.

Gelukkig werd mijn vertrouwen niet beschaamd, al waren er wat kleine aandachtspuntjes. De verlichting stond niet helemaal goed afgesteld en er zat oranje stadslicht in, wat uit den boze is. Die lampjes zijn dus vervangen. Ook zat er wat minimale speling op een van de fuseekogels, maar dat was voorlopig nog niet alarmerend.

Om te zeggen dat de Crossfire met vlag en wimpel door de apk is gekomen is misschien overdreven, maar ik kan zeker tevreden zijn. Sowieso heb ik – nog steeds – weinig te klagen over de betrouwbaarheid. Er hebben het afgelopen halfjaar geen noemenswaardige gebreken de kop op gestoken.

Lelijke koplampen

Op cosmetisch vlak was er nog wel een aandachtspuntje: de koplampen werden er in de loop van de tijd niet fraaier op. Toen ik de auto kocht in maart 2021 waren die nog piekfijn. Ongeveer een jaar na dato begonnen de glazen echter voorzichtig dof te worden bovenin. In tegenstelling tot de vorige eigenaar kan ik de auto niet binnen stallen, dus ja, dan krijgen ze toch meer UV-straling te verduren.

Nadat het begon in de hoeken ging het eigenlijk snel bergafwaarts. Binnen de kortste keren (lees: een maand of drie) waren de koplampen ronduit lelijk. Met name de linkerkoplamp was flink dof geworden. De koplampen geven op die manier natuurlijk ook minder licht, maar daar had ik niet zoveel last van. Zoveel rijd ik ’s zomers niet in het donker.

Desalniettemin, er moest wat aan gedaan worden. Op zich is koplampen polijsten een klusje wat je prima zelf kunt doen, maar ik wilde het gewoon in één keer goed hebben. De toestand was namelijk best ernstig. Bovendien heb ik twee linkerhanden. Ik heb de auto daarom toevertrouwd aan een detailer in de buurt, die de koplampen weer fabrieksnieuw wist te maken. En nee, ik woon niet toevallig in de buurt van Rick.

De koplampen zijn ook meteen voorzien van een UV-coating, dus als het goed kunnen ze weer een paar jaar mee. En mochten ze opnieuw lelijk worden, dan laat ik ze gewoon weer polijsten (als ik de Crossfire dan nog steeds heb). Misschien in een iets vroeger stadium, want nu had ik het eigenlijk iets te ver laten komen. Maar ja, ze waren ook slecht voor ik het wist.

De grote zoektocht

Goed, de koplampen zien er weer pico bello uit. Intussen was ik de hele tijd aan het kijken naar velgen. Ik wilde namelijk een setje aftermarket velgen aanschaffen, een wens die ik vorig jaar al had uitgesproken in mijn laatste artikel. De originele velgen wilde ik houden als wintervelgen en voor de zomer wilde ik een setje gloednieuwe aftermarket velgen kopen.

Het eerste deel is gelukt: ik heb winterbanden besteld en die om de originele velgen laten leggen. Stap twee bleek een stuk lastiger. Allereerst omdat ik vrij kieskeurig ben. Als ik op een willekeurige velgensite kijk, vind ik 90% van de velgen simpelweg niet mooi, nog even los van de kwaliteit. Daar komt bij dat een Crossfire een typisch design heeft, waar lang niet alle velgen bij passen.

Minstens zo belangrijk: een velg moet ook daadwerkelijk onder de auto passen. Dat is bij een Crossfire wat ingewikkelder dan bij bijvoorbeeld een Mercedes SLK (om maar wat te noemen). Mocht het je nog niet opgevallen zijn: een Crossfire heeft niet alleen een breedset, maar ook een hoogteset. De achterste velgen zijn dus 19 inch, terwijl de voorste velgen 18 inch meten.

Zodoende kan het zijn dat je velgen vindt die van achteren heel mooi passen, maar weer niet aan de voorkant. Een extra complicerende factor in mijn geval: de auto is verlaagd. En dat wil ik ook graag zo houden.

De verlaging is vooral aan de voorkant een issue. De voorste wielkasten zijn namelijk vrij krap. Veel aftermarket velgen zijn breder dan de originele velgen, wat betekent dat je de wielkast gaat raken bij het insturen.

Uiteindelijk dacht ik de juiste velgen gevonden te hebben bij VMR. Daarmee kreeg ik helaas niet de zegen van velg-purist @willeme, want het zijn eigenlijk imitatie BMW-velgen. Maar het schijnen verder kwalitatief goede velgen te zijn, die bovendien goed staan onder een Crossfire. Dat wist ik, omdat ik toevallig foto’s tegenkwam van een Amerikaans exemplaar met deze velgen (zie hieronder).

Daardoor wist ook dat deze velgen zouden moeten passen. Ik had zelfs nog contact opgenomen met de eigenaar om de exacte maten te checken. Die kwamen overeen met de maten waar ik zelf op uit was gekomen. Vervolgens is het een kwestie van bestellen. Tenminste, dat zou je denken.

Het Nederlandse bedrijf waar ik de velgen bestelde ging eerst nog navraag doen bij de fabrikant of ze wel zouden passen. Helemaal prima, dubbelchecken kan natuurlijk nooit kwaad. Maar wat bleek? De fabrikant zei dat ze niet zouden passen onder een Crossfire. Wat er dan precies niet paste kon de medewerker van de velgenshop (ik hoorde het niet uit eerste hand van VMR) me helaas niet vertellen. Tot overmaat van ramp bleken de velgen toen ook niet meer leverbaar te zijn.

Intussen stond de tijd echter niet stil en was het al volop voorjaar. En ik reed nog steeds op mijn winterset rond. Nu had ik natuurlijk de moed op kunnen geven en gewoon mijn originele velgen kunnen voorzien van zomerbanden, maar ik moest en zou wat anders hebben.

SRT-velgen

Gelukkig wist een bevriende Crossfire SRT-6-eigenaar met uit de brand te helpen. Hij reed namelijk zelf op aftermarket velgen (hij wel) en had nog een setje originele SRT-velgen waar niks mee gedaan werd. Die had ik nog niet genoemd in dit hele verhaal, maar SRT-velgen zijn een heel interessant alternatief voor aftermarket velgen.

Dit zijn namelijk de enige andere originele velgen die er voor de Crossfire geleverd zijn, naast de standaard velgen. Er zijn alleen twee problemen. Deze velgen zijn A) zeldzaam en B) duur. Van de Crossfire SRT-6 (feitelijk de AMG-versie van de Crossfire) zijn namelijk maar zo’n 4.000 exemplaren geleverd wereldwijd. Het is dus niet zo dat je even Marktplaats aan kunt slingeren om een setje op de kop te tikken.

De SRT-velgen die ik – zonder erom te vragen – aangeboden kreeg waren ook niet te koop, maar ik kon ze wél in bruikleen krijgen. Dat aanbod nam ik natuurlijk graag aan. Persoonlijk vind ik het echt wel een upgrade ten opzichte van de originele velgen. Ik hanteer zelf het motto: hoe meer spaken, hoe beter.

De velgen zijn helaas niet in de mooiste conditie (met name de voorste velgen niet), maar dat neem ik even voor lief. Ik moet er meteen bij zeggen dat er überhaupt nauwelijks SRT-velgen in goede staat te vinden zijn. Afgezien van stoeprandschades lijkt de lak de tand des tijds slecht te doorstaan. Als je SRT-velgen koopt betaal je vaak flink geld voor een tweedehands velgen die niet eens fraai zijn.

Het voordeel is dat SRT-velgen wel geld waard blijven. In tegenstelling tot aftermarket velgen. Die kun je eigenlijk alleen nog maar slijten aan iemand anders met een Crossfire. En dan moet je maar niet een Crossfire-eigenaar zien te vinden die om aftermarket velgen verlegen zit én dezelfde smaak heeft als jou. Succes.

Vooralsnog heb ik dus helemaal niks gekocht, maar ik kan op deze manier wel met SRT-velgen rondrijden. Hiermee heb ik gewoon de Heilige Graal onder de Crossfire-velgen te pakken. Ook leuk: de Crossfire SRT-6 is nooit in rood geleverd, dus deze combinatie van kleur en velgen is uniek.

Zoals je uit het voorgaande relaas af hebt kunnen leiden, zijn de SRT-velgen een tussenoplossing. Mijn wens om aftermarket velgen te kopen heb ik dus nog niet laten varen, maar ik heb nu wel mooi wat ademruimte om rustig verder te kijken. Inmiddels heb ik alweer wat moois op het oog, maar ik zal deze keer niet te vroeg juichen. Wordt vervolgd…

