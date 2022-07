Paddy Hopkirk overleden op 89-jarige leeftijd

De persoon die rallyrijden in een Mini op de kaart zette heeft ons verlaten: Paddy Hopkirk is gisteren overleden.

Toegegeven: toen MINI twee jaar geleden op de proppen kwam met de Paddy Hopkirk Edition, was mijn eerste gedachte: wie? Ook al ken je zijn naam niet, het verhaal waarin Hopkirk de hoofdrol speelt kent de fervente autofanaat zeker wel. Patrick “Paddy” Hopkirk zorgde er namelijk voor dat een dappere kleine Mini in 1964 de Rally van Monte Carlo won.

Paddy Hopkirk en Mini

Mocht er nou nog steeds geen belletje rinkelen: rode Mini Cooper S, nummer 37 op de zijkant en naast zeven koplampen voorop één koplamp op het dak. Dat was de bewapening van Paddy Hopkirk in 1964 om het wereldwijde rallykampioenschap in Monte Carlo te winnen. Een klassiek gevalletje ‘mes in een vuurgevecht’: de kleine Mini had absoluut niet de brute kracht van concurrenten, te noemen auto’s als de Ford Falcon Sprint, Volvo PV 544, Saab 96 en Mercedes 300SE. Toch wist Hopkirk samen met copiloot Henry Liddon al deze auto’s op hun nummer te zetten en de winst te pakken. Een legendarische overwinning en Hopkirk zette Mini op de kaart. Helemaal voor de fervente Mini-enthousiast een grote naam.

MINI was dus geen moment te laat met het eren van Hopkirk op 87-jarige leeftijd in 2020. Dat deed het merk met een MINI Hatch in de kleurstelling van Hopkirk’s Mini, inclusief nummer 37, handtekening van Hopkirk op de motorkap en rally-lampen in de grille. De oude baas heeft zijn speciale editie nog mogen meemaken en dus straalt een apetrotse Hopkirk nog op de persfoto’s van de speciale editie.

Paddy Hopkirk overleden

Minder leuk nieuws bereikte ons vandaag: op 21 juli 2022 is Paddy Hopkirk MBE (Britse eretitel) overleden op 89-jarige leeftijd. De aankondiging kwam vandaag, een dag later, vanuit Mini Sport. Dat is een bedrijf dat nog steeds Mini’s voor de rally prepareert, waar voortgebouwd wordt op het succes van Hopkirk (en Hopkirk dus ook een graag geziene gast was). Mini Sport zegt dat het verlies van Hopkirk een groot verlies is van iemand die deel uitmaakte van de familie. Het bedrijf bedankt Hopkirk voor al zijn diensten en het op de kaart zetten van Mini als rally-legende.

De onvermijdelijke dood heeft de wereld weer een legende gekost. Rust zacht, Paddy.