Nog sterkere Defender V8 met Bowler invloeden op komst - Autoblog.nl

Dankzij een sterkere, ruigere en hetere Defender kunnen we nog meer lol hebben met dit toekomstige icoon.

Een kleine verrassing was het wel. Dat in tijden van downsizing en elektrificatie Land Rover alsnog de Defender leuker maakte. Dat hebben ze gedaan door een V8 in te monteren. Niet zomaar eentje, maar de AJ133-V8 van Jaguar. Een 5 liter grote pretmachine, compleet met supercharter, intercooler en een hele hoop kabaal.

Nu is deze ruigere Defender niet direct voor de Nederlandse markt bedoeld. Hier moet je minimaal 201.485 euro neertellen voor een kale Defender 90 V8, helaas kun je die niet met die coole stalen velgen bestellen. Maar ja, je kan niet alles helpen. Sowieso is het een beetje behelpen in de Defender V8. Want een G63 AMG staat toch nog eventjes hoger op de ladder qua ‘heetheid’.

Bewuste keuze

Dat lijkt een bewuste keuze te zijn, want er is zo ruimte voor een ruigere Defender. Dat blijkt het uit interview van het Australische Car Sales. Zij spraken namelijk met SVO-baas Michael van der Sande. Zij vroegen zich af waarom de auto geen ‘SV’, ‘SVR’ of ‘SVO’-badges droeg. Volgens Van de Sande is dat heel simpel: de auto heeft nóg niets te maken met SVO. Maar dat gaat dus wel gebeuren.

















Land Rover heeft niet al te lang geleden ook Bowler gekocht. De kans dat Land Rover dus met SVO en Bowler gaat broeden op hetere Defender is heel erg logisch. Volgens Van der Sande is het een ‘zeer bewuste keuze’ geweest van Land Rover, mede omdat het merk het een beetje had laten liggen op het gebied van dikke terreinmonsters.











Sterkere Defender

Het was de bedoeling dat er al eerder een dikke, sportieve terreinauto bij kwam. De Land Rover Discovery SVX is precies de richting die het op moet gaan: extra snel, extra stoer en extra bruut. Echter, de SVX-modellen (als deze zo gaan heten) moeten voornamelijk op onverhard goed presteren. Land Rover heeft natuurlijk de SVR-modellen op basis van de Velar en RR Sport, maar die zijn juist op het asfalt afgestemd.

Wanneer de dikkere, ruigere, heftigere en snellere Defender komt, is nog niet bekend.