Chevrolet Tahoe krijg eindelijk een fatsoenlijke motor

Dat de Chevrolet Tahoe hiermee niet te bestellen is, is eigenlijk heel opmerkelijk.

Het is eigenlijk vreemd dat General Motors geen snelle SUV heeft. Het concern heeft letterlijk zijn bestaan te danken aan het feit dat de grote ‘trucks’ enorm goed verkopen. Denk aan de Chevrolet Tahoe, Suburban en Silverado. De maximale motor is een 6.2 liter grote V8. Deze is met 420 pk zeker niet ondergemotoriseerd, maar een beetje extra zou wel lekker zijn, toch?

Callaway

Gelukkig is daar de firma Callaway. Vorige week wisten ze het nieuws te halen met de kleine Chevrolet Colorado. Dat ging om een compressor-kit op de V6 van de middelgrote pick-up. Deze week hebben ze een soortgelijke kit voor de grotere Chevrolet Tahoe.

Supercharger

De V8 in de Chevrolet Tahoe krijgt een mechanische compressor, die Callaway zelf fabriceert. Het is de zogenaamde GenThree supercharger. Dat is het niet het enige, want er wordt meer van de beademing geoptimaliseerd. De luchtinlaat en uitlaat op deze snelle en dikke SUV zijn ook van Callaway’s eigen makelij. Het eindresultaat noemt Callaway de Tahoe 560SC. Nu is het aan jou om te raden hoeveel vermogen deze Chevrolet Tahoe heeft.

560SC

Mocht jullie hopen op een soort Callaway Tahoe in Sledgehammer specificatie, moeten we je teleurstellen. De Callaway Tahoe 560SC is getuned op bruikbaarheid, souplesse en betrouwbaarheid. De motor is nu goed voor 560 pk aan vermogen en 750 Nm aan koppel. Standaard levert de V8 met een enkele nokkenas en zestien kleppen in totaal zo’n 420 pk en 620 Nm.

Garantie

Wat het doet met de prestaties, zegt Callaway niet. Wel kun je ervan uitgaan dat de Tahoe nu een stuk sneller is. Voor de gehele kit wenst Callaway 18.000 dollar te ontvangen. Dat bedrag kan omhoog als je kiest voor de 22″ Callaway velgen of andere accessoires. Voor dat bedrag krijg je niet alleen 140 pk extra, maar ook 3 jaar garantie, met mogelijke een uitbreiding naar 5 jaar. Voor nu is de kit alleen aangekondigd voor de Tahoe, maar hoogstwaarschijnlijk zullen de identieke Chevy’s Silverado en Suburban ook leverbaar worden met deze kit, alsmede de GMC Yukon/Sierra en Cadillac Escalade.