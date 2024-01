Van welk merk is deze retrotastische crossover?

Wie Mitsuoka zegt is af: dat merk heeft er een geduchte concurrent bij in de vorm van Cal’s Motor.

Des te meer je te zien krijgt van Mitsuoka, des te meer je begrijpt dat je het allemaal niet zo serieus moet nemen. Het is de perfecte combinatie van Japanse eigenwijsheid en retro. Een beproefd recept, zo blijkt. Recent kwam ondergetekende iets tegen op het internet wat wel heel erg op een Mitsuoka leek. Het was alleen iets heel anders.

Cal’s Motor

Tenminste, de auto’s zijn anders. Het idee lijkt dus identiek aan dat van Mitsuoka. Pak de basis van een populaire Japanse auto, boetseer er een ander koetswerk op alleen doe daar vooral niet té veel moeite voor. Waar Mitsuoka echter uit allerlei culturen focust, lijkt Cal’s Motor het vooral gemunt te hebben op de goede oude Amerikaanse dagen. Surfboards, palmbomen, stranden in een warme zon en de bijpassende Amerikaanse SUV’s en busjes met veel chroom.

Vrij vertaald vanuit het Japans is dit hoe je Cal’s Motor kan beschrijven:

Cal’s Motor wordt officieel gelanceerd in januari 2024.

De Alpine Style wil een ‘geavanceerde auto zijn met de schoonheid en individualiteit van de goede oude tijd’, die het plezier en de veiligheid van maatwerk combineert waar mensen destijds naar verlangden. Van moderne mobiliteit met een vintage gevoel. Cal’s Motor

Ook staat er een uitgebreide beschrijving van het te leveren maatwerk. De basis mag dan nog goed zichtbaar zijn, alles wat er wél aan versleuteld wordt, wordt gedaan met hoogwaardige materialen en toffe gadgets. Leuk, maar even concreet: Cal’s Motor heeft gelijk vier te bouwen modellen. Laten we die gelijk even doornemen.

Havana

De eerste is de ‘Havana’. Net als Mitsuoka is Cal’s Motor er in ieder geval erg goed in om lekker non-descript te zijn. Wederom vrij vertaald:

Een Amerikaanse klassieker die nog steeds door Havana, de hoofdstad van Cuba, rijdt.

Ontworpen met een nieuw gevoel en met respect voor het goede oude uiterlijk.

Vierkante en breed-lage aanwezigheid met uitstraling.

Desondanks is hij compact van formaat en kan hij als dansen worden gehanteerd.

Er zijn geen andere dagen zoals deze.

We moeten dus zelf raden welke Amerikaanse klassieker de Havana moet voorstellen, wij zien er grotendeels een soort Jeep Grand Wagoneer in. De basis is echter een veel kleinere auto, als we ons niet vergissen een Toyota Raize. Dat is een soort Yaris Cross in Japan. De basis is nog goed te zien, maar de chromen details en epische velgen liegen er niet om.

Carica

De Amerikanen hielden ook van omgebouwde busjes om mee te nemen op je surftrip naar het strand. Ook dat kan Cal’s Motor bedienen middels de Carica. Dit is eenzelfde soort chromen ombouw als de Havana, maar dan op een Toyota HiAce. Wel inclusief kekke two-tone kleurstelling in een heerlijk pastelblauw kleurtje. Of het surfboard erbij zit weten we niet zeker, we hopen van wel.

Sonova

De Carica doet ons een beetje denken aan de oude Dodge-busjes van heel vroeger, met een platte neus. Deze Sonova doet wat dat betreft meer denken aan de busjes die hier ook nog wel eens te spotten zijn, de GMC Vandura en diens varianten. Ook in kekke two-tone kleurstelling met klassiek ogende banden en velgen. De Sonova heeft wel een neus en is dan ook gebaseerd op de Nissan NV200 Evalia.

Beas

Dan een auto die in Japan al vaker de tuning-scene heeft gevonden, maar ook geweldig in de stijl van Cal’s Motor past. Het idee achter de Beas is dat ‘deze kleine auto groot zal lijken’. Wat op zich prima lukt, de ietwat kleine en schattige Suzuki Jimny wordt zo een aardig robuust apparaat. Je kan hem krijgen met een standaard ‘smal’ koetswerk of dikke verbreders en grotere banden eronder. Kies maar.