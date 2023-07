Waterstof crossover van Pininfarina maakt debuut

De waterstof crossover van Pininfarina is niet de auto die je verwacht van de Italianen.

De meeste mensen kennen Pininfarina van de vele Ferrari’s en dat is volkomen terecht, want het designhuis ontwierp de meest iconische koetswerken voor Ferrari.

Tegenwoordig ontwerpt Ferrari zijn auto’s zelf en gezien de verkoopcijfers vinden ze dat helemaal prima. Maar Pininfarina is natuurlijk gewoon een ontwerphuis en carrossier, dus ze kunnen daar nog veel meer doen.

800 km actieradius in een paar minuten

Een heel spannend project is de NamX HUV. Dat is een beetje cryptische naam voor de nieuwste waterstof crossover van Pininfarina. Het grote USP van de auto is hoe je snel je kunt laden.

De auto is voorzien van zes capsules die je eenvoudig kunt verwisselen en dan heb je ineens 800 km aan actieradius gewoon. Daar kan geen elektrische auto tegenop. Het is anders dan de BMW iX5 en Toyota Mirai, die je bij een waterstof-tankstation kan bijvullen.

Ook anders dan de Toyota zijn de prestaties. Want waar de Mirai niet echt snel is, is de NamX HUV dat wel. Van 0-100 km/u is gedaan in 6,5 seconden en de topsnelheid is begrensd op 200 km/u.

Mocht je dit niet snel genoeg vinden, is er ook en Namx HUV GTH. Die heeft maar liefst 550 pk en kan in 4,5 seconden naar de 100 km/u knallen, plus een topsnelheid halen van 250 km/u.

Debuut waterstof crossover Pininfarina

Het studiemodel maakte zijn debuut op de Salon van Parijs. Het productiemodel is nu onderweg en zal furore maken op Goodwood Festival of Speed. De auto zal niet meteen leverbaar zijn, want NamX rekent zelf op marktintroductie rond Q4 van 2025.

Dat duurt nog wel eventjes, maar ze hebben nog wel wat werk te verzetten. Niet alleen om de auto uit te ontwikkelen, maar er moet ook iets van infrastructuur worden aangelegd. Qua prijzen moet je reken op een kleine 70 mille voor de instapper en een ton voor het topmodel.