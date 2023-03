Deze Chevrolet Camaro transformeert in een camper

Het is geen bumblebee, maar deze Chevrolet Camaro transformeert wel in een camper.

In Transformers transformeert de gele Chevrolet Camaro van de legendarische Shia Leboeuf in een intergalactische robot die de wereld redt. De lat voor Camaro’s die iets anders kunnen dan alleen rijden ligt dus hoog. Of transformeren in een camper voldoende is om aan de hoge verwachtingen te voldoen weten we niet. Maar, we vonden het in ieder geval indrukwekkend genoeg om er wat over te schrijven.

Normaal gesproken zijn het immers busjes die in een camper veranderen. Vroeger had je de legendarische Volkswagen busjes. Nu heb je die potentieel weer en anders zijn een Mercedes Sprinter of Fiat Ducato aangewezen moderne producten voor een camper-ombouw. Je hebt dan immers al meteen veel ruimte waar je mee kan spelen.

Een tweedeurs coupé is in ieder geval niet de eerste gedachte die naar boven komt als basis voor een woning op wieltjes. Toch koos Arslan van jijbuis kanaal Solar Camper Car een Chevrolet Camaro om daar een camper van te maken. Nu moeten we zeggen dat het allemaal niet per se overhoudt. Het bed is krap bemeten, dus het gevleugelde adagium ‘when the van is rockin’, don’t come on knockin” zal niet zo snel van toepassing zijn.

Desalniettemin is er plek gevonden voor een keukentje met wateraansluiting. Stroom voor alle elektrische apparaten wordt voorzien door zonnepanelen middels een ‘EcoFlow portable power station’. Voor de privacy zijn er op maat gemaakte blinderingen voor de ramen.

Die privacy is bijvoorbeeld handig als de natuur roept. Hiervoor is een ‘draagbaar urinoir’ aanwezig. Mogelijk bedoelt Arslan hier ‘een fles’ mee. Hoe dan ook geeft de camper bestuurder toe dat hij voor zijn toiletbehoeften en douche een beroep doet op zijn lidmaatschap bij de sportschool.

Mocht je zelf een Camaro hebben: de aanpassingen aan de auto kosten slechts 1.500 Dollar plus inbouwkosten. Of je overgaat tot koop of niet kan je bepalen na het bekijken van de video(‘s).