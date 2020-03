Camera als achteruitkijkspiegel: zo zie je goed van achteren

Met een volgeladen bus is het onmogelijk om te zien wat er achter je zit. Helemaal als er een scheiding zit. De nieuwe Ram Promaster biedt uitkomst.

Voor modeljaar 2021 in de Verenigde Staten heeft Fiat Chrysler een mooie update toegevoegd op de Ram Promaster. Deze bedrijfswagen kennen we hier in Nederland als de Fiat Ducato. Het 2021MY model zal uitgerust worden met een camera als achteruitkijkspiegel.

De camera is gemonteerd op de achterkant van de bus. Op de plek waar de traditionele achteruitkijkspiegel zit, heb je nu een 9.2-inch groot LCD-scherm. Het is niet de enige toevoeging voor het vernieuwde model. Andere nieuwigheden is onder andere een zijwindassistent, een dodehoekmonitor en een automatische remfunctie in het geval van een noodsituatie.

Het nadeel van een grote bedrijfswagen is dat het zicht rondom beperkt kan zijn. Gelukkig bieden steeds meer moderne snufjes uitkomst, zoals zo’n camera. De bestuurder kan voortaan veilig zien welke activiteiten zich achter de bus afspelen. Helaas gebeuren er nog altijd nare ongelukken doordat een bedrijfswagen of vrachtwagen te maken hebben met een dode hoek. In het geval van vrachtwagens is het soms zelfs zo dat een bestuurder niets doorheeft als er bijvoorbeeld een aanrijding heeft plaatsgevonden met een voetganger of fietser.

De Ram Promaster is het eerste voertuig binnen de FCA-groep dat beschikt over een camera als achteruitkijkspiegel. In de Verenigde Staten komt de bestelauto met een 3.6-liter Pentastar V6. De voorwielaangedreven Promaster heeft standaard een automaat met zes versnellingen.