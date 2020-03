Koenigsegg Jesko Absolut klaar voor extreem snelheidsrecord

Iets minder besproken, maar daar kan spoedig verandering in komen: Koenigsegg aast met de Jesko Absolut op de titel der titels.

Het was een beetje zoals de iPhone-onthullingen in 2017. Apple introduceerde de iPhone 8, een prima smartphone en een mooie doorontwikkeling op de iPhone 7. De 8 heeft echter maar een paar minuten in de spotlights gestaan alvorens Tim Cook de iPhone X presenteerde: een wat meer baanbrekende smartphone door zijn nieuwe techniek. En niemand had het meer over de iPhone 8.

Koenigsegg deed tijdens de ‘Genève-week’ hetzelfde. De iPhone X in deze vergelijking is de Gemera: iets radicaal anders voor het merk. De 1.700 pk sterke vierzits GT die niemand verwachtte is de auto waar alle aandacht naartoe gaat. De iPhone 8 in deze vergelijking is de Koenigsegg Jesko Absolut. Niet zo baanbrekend als de Gemera, want de Jesko is bekend en dat is ook waar we Koenigsegg van kennen. Geen ontbrekende achterspoiler die dat kan verhelpen.

Record

De Jesko Absolut lijkt dan ook niks meer of minder te zijn dan een directe aanval op de Bugatti Chiron SuperSport. Eind vorig jaar brak Bugatti min of meer onverwacht het snelheidsrecord voor personenauto’s, evenals de 300 mijlen per uur-barrière. Het record wisselt een beetje tussen Bugatti en Koenigsegg, want daarvoor was het de Koenigsegg Agera RS die het snelste was.

De wat meer gestroomlijnde Jesko Absolut heeft dan ook maar één doel: het wordt de snelste auto die het merk ooit in elkaar heeft geschroefd. Op jacht naar dat ultieme record, en die weer op naam van Koenigsegg te zetten.

Hoe snel??!!

Om de Chiron van zijn troon te stoten, moet de Jesko Absolut een snelheid van 304 mijlen per uur, of 490 km/u kunnen halen. Nog mooier zou natuurlijk die magische 500 km/u zijn. Is dat mogelijk? Jazeker, aldus Koenigsegg. Sterker nog: de computersimulaties lieten het getal ‘330 mph’ zien. Dat is 530 km/u!

Het lastigste aan de recordpoging is de locatie. Er moet ergens een kaarsrechte weg zijn zonder hoogteverschil. Je zou zeggen dat Ehra-Lessien een perfecte baan is, maar verwacht niet dat Bugatti hun baan beschikbaar stelt om recht voor hun ogen de concurrent het record te zien pakken.

Is het zo simpel? Ja, want de auto is er verder klaar voor. Qua benzineverbruik, qua banden, qua alles. Nu nog die kaarsrechte weg. De Jesko is er klaar voor. 530 km/u(!). (via Road & Track)