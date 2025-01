Camera’s boven de snelweg blijken makkelijk te hacken

Daarbij is niet alleen het beeld dat de camera filmt te zien.

De Nederlandse politie heeft behoorlijk wat gadgets tot zijn beschikking. Daar geeft het televisieprogramma Hunted een mooi inkijkje in. Een belangrijk wapen zijn alle camera’s met geavanceerde software die auto’s en kentekens kunnen herkennen. Maar er is een probleem met deze ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition). De camera’s die ook boven de snelweg hangen, blijken makkelijk te hacken. Tenminste, in de Verenigde Staten.

Dat bewijst ene Matt Brown op zijn YouTube-kanaal. Het Amerikaanse departement van binnenlandse veiligheid trok vorig jaar aan de bel. Theoretisch zou het mogelijk zijn dat de ANPR-camera’s kwetsbaar zijn voor hacks. Brown toonde aan een tijdje terug aan dat je inderdaad zomaar in de systemen kan komen.

Volgens de hacker kan iedereen met een beetje kennis en een internetverbinding de camera’s boven de snelweg hacken. En dat niet alleen. Hackers met slechts de ”meest basale vaardigheden” kunnen de camera’s gebruiken om alle bewegingen van een auto te volgen. En toen werd het creepy.

Meer dan alleen beelden

De Amerikaanse ANPR-camera’s kunnen naast kentekens ook de kleur, het merk en het model van auto’s registreren. Ook bij deze data zouden de hackers kunnen komen. Brown vindt tientallen ANPR-camera’s die amper beveiligd zijn. Alsof ie een livestream zit te kijken kan Brown het voorbijkomende verkeer observeren. Sterker nog, Brown kan de beelden en software gebruiken om een eigen database te maken. Hierin kan hij ook gegevens zoals merk, model, kleur en kenteken opslaan.

Nu heeft Brown – zo ver wij weten – geen kwaad in de zin. Maar zodra de verkeerde mensen het trucje door hebben, kan het gevaarlijk worden. Aan de andere kant: is dit enger dan auto’s uit een bepaald land die verdacht worden van spionage en daarom niet bij overheidsgebouwen mogen komen?

