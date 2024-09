Steeds meer laadpalen verdwijnen langs de snelweg

De omgekeerde wereld, laadpalen die verdwijnen. Wat is er gaande?

Met de beoogde transitie naar elektrisch is het wel zo prettig dat er voldoende laadpalen overal staan. De afgelopen jaren is er had gewerkt aan een mooie laadinfrastructuur, maar er is ook een andere kant. Er verdwijnen zelfs laadpalen langs de snelweg, daarover bericht de Telegraaf vanmorgen.

Snelweg laadpalen verdwijnen door gesloopte vergunningen

Dit heeft te maken met het feit dat rechters vergunningen van vorig jaar hebben vernietigd. Het gevolg is dat reeds geplaatste laadpalen weer uit de grond worden gehaald en verdwijnen. Dat zit zo.

Er ligt een wet op tafel waarbij keurig staat omschreven hoe een tankstation met verzorgingsplaatsen langs de snelweg eruit moet zien. Die wet had er eigenlijk al moeten zijn, maar is nog steeds niet van kracht. Daardoor is eind 2022 een tijdelijke beleidsregel ingesteld zodat de boel toch kan doordraaien. Bij steeds meer tankstations langs de snelweg zijn er ook bijvoorbeeld aanbieders die laadpalen willen installeren.

Onderdeel van de tijdelijke beleidsregel uit 2022 is dat er geen vergunning voor nieuwe nieuwe laadpalen mag worden afgegeven die er voor een langere termijn komen te staan. Met de nieuwe wet kan er immers weer een nieuw plan worden geschetst voor een rustplaats, als die laadpaal er dan al staat moet deze weer weg.

Door deze hele bureaucratie is er nu wat geks aan de hand. Door een rechterlijke uitspraak worden eerder verstrekte vergunningen vernietigd. Exploitanten die al laadpalen hebben geplaatst of bezig zijn met plaatsen hebben nu het nakijken: ze worden gesommeerd deze weer te verwijderen.

Volgens Maarten van Gaan-Gijbels van branchekoepel Vemobin zijn inmiddels op bijna 20 plaatsen vergunningen vernietigd. Daar moeten de laadpalen weer uit de grond.

Voor aanbieders van laadpalen is deze ontwikkeling dramatisch. Met het plaatsen van de laadpalen langs de snelweg zijn tonnen gemoeid. Met het verwijderen van de palen -anders krijgen ze een dwangsom opgelegd- is dat weggegooid geld. Als de wet er snel komt kan de beleidsregel vervallen. Maar ja, dan moet er wel gas worden gegeven..