Zie jij wat er mis is met deze goedkope VW Polo Harlekin?

Er is iets mis met de enige Volkswagen Polo Harlekin die nu te koop staat op Marktplaats. En het is is niet de prijs.

Als je het weet, dan weet je het. Voor wie het niet weet: VW Polo is niet opgebouwd uit verschillende kleurrijke VW’s, maar kwam ongeveer zo uit de fabriek. Ongeveer, want origineel zag deze Volkswagen er net wat anders uit. Daar later meer over. Het belangrijkste: deze Volkswagen Polo 6N Harlekin staat voor weinig te koop op Marktplaats!

In 1994 begon VW met het tonen van het ‘Baukastensysteem’ middels de opvallende kleurstelling. De vier bouwstenen aandrijving, uitrusting, optie en kleur kregen een kleur: blauw, mintgroen, rood en geel. Klanten waren enthousiast en dus werd de productie uitgebreid van vier naar 1.000 Harlekin Polo’s. Uiteindelijk kregen 3.800 VW’s de clownskleurstelling.

De Polo 6N Harlekin die op Marktplaats te koop staat, is in 1996 gebouwd. Onder de motorkap ligt een 1.6-liter viercilindertje dat 75 pk produceert. Ruim voldoende, want de Polo weegt nog geen 1.000 kilo. De Polo op de foto’s kwam bij een Italiaanse eerste eigenaar. In 2014 maakte hij de overstap naar België en vervolgens naar ons thuisland. De eerste eigenaar vinkte naast de 1.6-liter ook de airco-optie en Indianapolis-velgen aan. Die originele velgen zitten er nog steeds op en hebben er 132.521 kilometer opzitten.

Probleem van de Polo Harlekin op Marktplaats

De verkoper meldt dat deze Polo er origineel net iets anders uit zag. Je moet wel een Harlekin-nerd zijn om de misser te zien. Origineel had deze Polo namelijk een mintgroene voorbumper. Nu heeft ie dezelfde kleur als de achterportieren. Dat kan natuurlijk niet. Op verzoek kan de verkoper de voorbumper voor levering in de juiste kleur spuiten. Hieronder zie je links zoals het hoort en rechts zoals de occasion er nu bij staat.

Diezelfde verkoper heeft de Polo onderhuids bijgehouden sinds zijn komst. Er zijn nieuwe schokbrekers op de achteras en er is een oliebeurtje gegeven. Daarnaast worden de remmen nog vernieuwd en komt er een nieuwe distributieriem op de vierpitter te liggen. Wanneer je de auto koopt, krijgt de Polo een Nederlands kenteken en een nieuw APK.

Goedkope prijs van de Polo Harlekin

Dealer Magalimoto in Aalsmeer noemt de Polo Harlekin ”loei zeldzaam” en hoopt dat de VW, de Nederlandse wegen zal opfleuren. Dat kan al voor een redelijk schappelijk prijsje. De Volkswagen Polo Harlekin staat te koop voor € 6.750.

Bedankt voor de tip, Rachid!