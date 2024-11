Brabantse pizzabezorger pakt linkerbaan op de snelweg

De hongerige klant is nog steeds effe aan het wachten.

Door weer en wind trotseer je de elementen in dienst van de maatschappij, om honger te stillen en een glimlach op het gezicht van de medemens te toveren. Ja: het werk als pizzakoerier is heldhaftig. Maar deze helden moeten zich wel aan de verkeersregels houden. Daar dacht een pizzabezorger blijkbaar anders over, want hij stuurde zijn scootertje doodleuk de snelweg op.

Gisteravond besloot een koerier om de snelweg A50 bij Eindhoven op te gaan. Alsof dat nog niet vreemd genoeg was, stuurde hij vrolijk naar de linkerbaan. De werknemer van de maand zorgde voor een afgesloten rijstrook. Dit resulteerde dan weer in drie kilometer file. En bedankt!

Ook de klant van de pizzatent zal niet tevreden zijn geweest. Volgens Rijkswaterstaat moesten de klant ”effe wachte…! Effe wachte nog…! Nog heel effe wachte…….tóch geen pizza!!” De pizzabezorger werd namelijk met scooter en al van de snelweg geplukt door de politie. Wat er met de drie margherita’s, twee quattro stagioni’s en de pizza Hawaii is gebeurd, is een mysterie.

Mocht de koerier nog niet ontslagen zijn, dan kan hij de volgende keer beter deze Lexus nemen. Voor de klant hebben we ook een tip: bel @Wouter voor versgebakken pizza’s!

Foto: Rijkswaterstaat